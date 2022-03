Les agències de viatges esperen que Setmana Santa sigui "clarament l'inici de la remuntada" del sector, que espera un increment de reserves d'entre un 40% i un 50% en comparació amb la del 2021, segons una enquesta a 450 empreses realitzada per l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave). Un 42% dels enquestats xifra l'increment de clients per sobre del 50%. La patronal constata que "només enfosqueix el panorama la guerra d'Ucraïna i les seves conseqüències que han frenat el ritme de les reserves durant les darreres setmanes" en el 79% de les empreses. De fet, un 10% ja ha experimentat cancel·lacions. Tot i això, la patronal espera que les reserves es recuperin a mesura que ens apropem a Setmana Santa.

El president d'ACAVE Martí Sarrate, ha valorat positivament aquestes xifres tot assenyalant que les vacances de Pasqua seran "un important revulsiu tant pel mercat emissor com pel receptiu". "Es nota que la gent té ganes de viatjar i no ha tingut por de planificar vacances no només a Espanya, sinó també a la resta d'Europa i destins més exòtics", assegur.

Preguntats sobre l'afectació de la pandèmia a la decisió de viatjar, un 58% considera que encara està afectant la decisió de viatjar, mentre que un 42% creu que ha deixat de ser un factor crític.

Sobre les destinacions preferides pels espanyols per a aquesta Setmana Santa, els enquestats situen en primer lloc les Canàries, seguit d'altres destinacions de la costa peninsular, com són Catalunya, València i Andalusia. Així mateix, es registra un repunt significatiu del turisme urbà i del turisme relacionat amb els actes tradicionals de Setmana Santa.

Pel que fa a les destinacions internacionals, els espanyols aposten aquesta temporada a primer lloc pels viatges a capitals europees, una opció que es recupera després de tots dos darrers anys que s'havia vist afectada per la pandèmia. A continuació, hi ha una forta demanda de destins al continent africà, especialment de països del arc mediterrani com Egipte, Tunísia o Marroc però també altres productes tradicionals com són els safaris. Així mateix, es registren moltes reserves per a Estats Units i en menor mesura Llatinoamèrica i països asiàtics.

El sector també espera una bona campanya per l'arribada de viatgers de França, el Regne Unit, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg.

Les agències receptives enquestades consideren que, de mitjana, s'experimentarà un increment d'entre un 30 i un 40% respecte a la mateixa campanya del 2021. Amb tot, un 57% ha registrat un fre o fins i tot una parada al ritme de reserves de viatges i un 28% de les agències sí han patit cancel·lacions a causa de la guerra i l'alça de preus.

Per mercats, de mitjana l'enquesta identifica una proporció de reserves de 70% internacional i 30% nacional.