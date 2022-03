La ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, va assegurar ahir que la rebaixa mínima de 20 cèntims d’euro per litre de combustible s’aplicarà des d’aquest divendres en posar combustible i serà addicional a la que ja han posat en marxa les petrolieres. «Les operadores ja estan fent ofertes que permeten per a la ciutadania uns cinc cèntims addicionals (de rebaixa), és a dir 25 cèntims, i per als transportistes deu cèntims més afegits», va dir Montero, que va demanar a la ciutadania que estigui «atenta» a les ofertes que fan les petrolieres. En declaracions a Telecinco, Montero va destacar que el Govern ha volgut que aquesta bonificació al combustible sigui «clarament eficaç», de manera que quan qualsevol ciutadà arribi a la gasolinera a omplir el dipòsit se li aplicarà a partir del divendres aquesta rebaixa de 20 cèntims el litre. «Això obliga a fer-ho d’una manera genèrica perquè l’expenedor de gasolina no li pot demanar a ningú la declaració de la renda ni tampoc decidir si algú té un llindar suficient per rebre aquesta ajuda», va subratllar Montero, rebutjant així la possibilitat que la bonificació s’apliqui en funció dels trams de renda.