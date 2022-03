El polígon de Bufalvent va ser el primer que es va planificar a Manresa, als anys 70, però el seu desenvolupament posterior va ser precari perquè en un principi no disposava de cap estratègia que garantís un serveis bàsics per a les empreses que s’hi establien. Això va fer que el creixement fos irregular i lent i no va ser fins anys més tard que el polígon va prendre embranzida.

L’any 1990, la falta de neteja, el mal estat d’alguns carrers, el creixement incontrolat de les herbes, la incompleta senyalització i la inseguretat , va crear malestar entre les empreses. D’aquí va sorgir la inquietud de tirar endavant l’Associació d’Empresaris de Bufalvent. Al llarg dels seus més de 50 anys d’història s’ha anat transformant a mida que s’ha anat ocupant, alhora que s’ha anat planificant la construcció de les indústries s’ha reservat espais per a serveis i per a zones verdes, s’han urbanitzat nous carrers i s’ha invertit en senyalització i rotondes per millorar la mobilitat. També s’ha guanyat en serveis. Actualment, ser al polígon de Bufalvent «és un valor afegit» per a les empreses.