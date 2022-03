La pandèmia del coronavirus i el seu impacte al sector aeri no tenen precedents històrics en temps de pau. Amb una caiguda del trànsit aeri del 72% el 2020 respecte a l’any anterior a Espanya (76 milions de turistes), Aena espera que la recuperació s’iniciï «en la segona part de la temporada d’estiu», però els nivells de trànsit previs a la pandèmia no s’aconseguiran fins a l’any 2025 o el 2026, segons ha expressat el seu president, Maurici Lucena, en la junta d’accionistes. «Primer es recuperarà el trànsit europeu, després el llarg radi i, finalment, el trànsit domèstic», ha exposat Lucena.

El gestor aeroportuari va registrar el 2020 unes pèrdues de 127 milions d’euros, després d’un any 2019 de rècord, en operacions i financer. La companyia va cancel·lar l’any passat la seva distribució de dividend davant els dubtes per la recuperació. Lucena s’ha mostrat aquest dimarts «optimista» que la situació revertirà i «en poc temps» la companyia podrà retribuir l’accionista «com mereix».

La junta d’accionistes ha aprovat el pla d’acció climàtica d’Aena segons el qual la companyia destinarà 550 milions d’euros d’inversió en els pròxims deu anys en tres eixos: aconseguir el 2040 tenir emissions netes zero; impulsar l’aviació sostenible i una comunitat i cadena de valor sostenible. A més, Lucena ha anunciat que el pròxim repte de la companyia serà la presentació d’un «pla estratègic d’innovació» aquest any

Missatge a Ayuso

El president del gestor aeroportuari ha defensat les mesures sanitàries implantades per tots els aeroports de la xarxa d’Aena, inclòs el de Barajas, criticat per la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Els controls sanitaris instal·lats en aeroports espanyols tenen el mateix nivell d’exigència que a tota la Unió Europea i superen les recomanacions del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties que constata que els casos importats per viatges aeris són mínims», ha dit. «Basat en evidència empírica, no en bla-bla-bla, es constata que (els viatges d’avió) no tenen un impacte significatiu en l’evolució epidemiològica d’un país. Tant de bo no es faci més demagògia sobre la qualitat dels controls sanitaris de Barajas perquè això només danya la reputació d’un dels millors aeroports d’Europa i del món», ha afegit.