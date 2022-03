Les gasolineres podran començar a demanar des d’aquest divendres l’avançament de les bonificacions al combustible a l’Agència Tributària. A més, Hisenda preveu començar a transferir els diners a partir de la setmana vinent.

Així ho ha anunciat la ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, en roda de premsa aquest dijous, on ha explicat que des de demà s’habilitarà a la pàgina de l’Agència Tributària un formulari que hauran d’omplir totes les gasolineres interessades a demanar l’avançament de 15 cèntims que té previst aplicar l’Executiu per a tots els ciutadans. A aquesta quantia se sumaran 5 cèntims més, que aniran a càrrec de les operadores petroleres.

Bonificació impossible?

Com ha assenyalat la responsable d’Hisenda, aquestes mesures estan pensades, sobretot, per a «les petites gasolineres» i «les que no estan vinculades a un grup empresarial». Així mateix, Montero ha assegurat que gran part de les estacions es podran beneficiar d’aquest avançament, tot i que també preveu que n’hi haurà algunes que tindran prou capacitat per afrontar la despesa.

🗣️El Plan de Choque contra el Impacto de la Guerra aprobado en #CMin contempla una bonificación extraordinaria del precio de venta de los carburantes y prorroga las rebajas fiscales sobre la factura de la luz hasta el 30 de junio. #EspañaResponde.👉https://t.co/5EXok7bujn pic.twitter.com/PLaNldxNM0 — Ministerio de Hacienda y Función Pública (@Haciendagob) 29 de marzo de 2022

Aquesta versió de la ministra difereix de la que han mostrat algunes associacions, que afirmen que aquestes empreses no compten en gaires casos amb prou liquiditat per avançar el descompte. Es pot recordar que, una vegada completats els formularis a tramitar, les bonificacions es començaran a atorgar a partir de la setmana que ve. Des d’aquell moment, es realitzaran recàrregues cada mes fins a almenys al juny.

«Tranquil·litat» davant els canvis

La ministra ha volgut llançar un missatge de «tranquil·litat» a les gasolineres, que hauran d’afrontar canvis informàtics perquè les factures reflecteixin la bonificació en qüestió. També ha assenyalat que, fins que pugui posar en marxa aquest nou sistema, podran comunicar-ho en «llocs visibles» de l’establiment.

Montero ha assegurat que l’Executiu vigilarà que no es produeixi cap pràctica fraudulenta amb aquesta bonificació. Finalment, ha avançat que s’ha previst la posada en marxa d’una bústia de denúncies, reclamacions i suggeriments perquè es pugui comunicar qualsevol mena d’incidència.