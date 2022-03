El calendari laboral del 2023 de Catalunya tindrà 15 dies festius. Com marca la llei, a les 12 dates previstes pel Consell de Relacions Laborals (CRL), els ajuntaments afegiran 2 dies de festa local, de caràcter retribuït i no recuperable. Com a fet destacable, l'1 de gener del 2023, Any Nou, caurà en diumenge i, per tant, no computarà com a festiu.

El primer festiu de l'any serà el 6 de gener, un divendres, i a principi de desembre hi haurà un macropont ja que el Dia de la Constitució caurà en dimecres i el de la Immaculada Concepció, en divendres. Als qui els agradi jugar amb el calendari per aconseguir caps de setmana llargs han de saber que Pasqua, l'1 de Maig i l’11 de setembre seran aquest 2023 en dilluns, igual que el dia de Nadal, que a Catalunya anirà seguit també d'un dimarts festiu, el de Sant Esteve. A Manresa, el 21 de febrer, la Llum, caurà en dimarts. Els 12 festius d'àmbit estatal i català Aquests són els 12 dies festius del calendari laboral del 2023 per tot Catalunya aprovats pel Departament d’Empresa i Treball: 6 de gener (divendres): Reis

7 d’abril (divendres): Divendres Sant:

10 d’abril (dilluns): Dilluns de Pasqua.

1 de maig (dilluns): Dia Internacional dels Treballadors.

24 de juny (dissabte): Sant Joan.

15 d’agost (dimarts): Mare de Déu d’agost.

11 de setembre (dilluns): Diada nacional de Catalunya.

12 d’octubre (dijous): Festa nacional d’Espanya.

1 de novembre (dimecres): Tots Sants.

6 de desembre (dimecres): Dia de la Constitució.

8 de desembre (divendres): La Immaculada Concepció.

25 de desembre (dilluns): Nadal.

26 de desembre (dimarts) Sant Esteve. (Hi ha un dia festiu que cau diumenge: Any Nou (1 de gener) ■ Consulta també el calendari laboral de Catalunya del 2022 i el calendari escolar de Catalunya del curs 2021-22