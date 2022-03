El Govern ha donat llum verda perquè els establiments comercials puguin limitar les compres dels clients «quan existeixin circumstàncies extraordinàries o de força major» per evitar el desproveïment i garantir l’accés dels consumidors en condicions equitatives.

Així ho recull el Pla de Resposta a l’impacte econòmic de la guerra a Ucraïna publicat ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), amb una modificació de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista. L’Executiu precisa que aquestes mesures hauran d’estar justificades i s’adoptaran de manera proporcionada quan sigui necessari per impedir el desproveïment i garantir l’accés dels consumidors en condicions equitatives.

La titular d’Indústria, Reyes Maroto, va afirmar que «a vegades es produeixen certes alertes i alarmes que generen comportaments potser guiats més pel nerviosisme», i va afegir que es tracta de mesures que han de servir per transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, al teixit productiu i a empreses. «Tots hem de ser responsables en aquest sentit. Les comercialitzadores i supermercats també. Això és el més important en un context complicat», va destacar.

Per la seva banda, les associacions de consumidors han mostrat el seu rebuig a la nova Llei del Comerç Detallista. Per a l’Associació d’Usuaris Financers (Asufin), la modificació de la norma «incentiva encara més la paranoia del consumidor i permet l’especulació de preus amb productes de primera necessitat». Així mateix, Facua considera «una irresponsabilitat» la decisió del Govern espanyol i alerta que la nova redacció, unida a una falta de controls, «pot provocar que molts empresaris apliquin la mesura per aconseguir increments de vendes mentre s’apugen els preus».

De fet, Facua lamenta que l’executiu de Sánchez «no faci les comprovacions oportunes per avaluar si la limitació obeeix a causes objectives» i avisa que està marcat «un nefast precedent que pot validar comportaments especulatius en el futur».