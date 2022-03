La invasió d’Ucraïna per part de l’exèrcit rus i el seu impacte en els preus de l’energia han disparat la inflació al març fins al 9,8% respecte al mateix mes de l’any anterior, 2,2 punts per sobre de la taxa registrada al febrer (7,6%) i la més alta des de l’any 1985.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va reconèixer en la seva compareixença al Congrés dels Diputats que és «una mala dada» que afecta l’economia i la societat espanyola, i va afegir que «en un 73%» és atribuïble a l’impacte de la guerra. Sánchez es va mostrar convençut que el pla nacional de resposta a la guerra, aprovat dimarts al Consell de Ministres per decret llei, permetrà «doblegar la corba (de la inflació) i estabilitzar el cost de la vida».

Les dades avançades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) reflecteixen que aquest significatiu augment de la inflació es deu a les pujades generalitzades en la majoria dels seus components, sobretot de l’electricitat, els carburants i combustibles, i els aliments i begudes no alcohòliques.

La inflació subjacent, que no inclou ni aliments frescos ni energia, va registrar un repunt de quatre dècimes al març, fins a col·locar-se en el 3,4%, la més alta des de setembre de 2008.

La inflació suma 13 mesos a l’alça, des de març del 2021, una senda només interrompuda al gener, quan es va moderar 4 dècimes (al 6,1% interanual).

Respecte al mes anterior, els preus van registrar al març una pujada del 3%, la major en més de 44 anys, des d’agost de 1977.

L’IPC harmonitzat (IPCA, que permet fer comparacions amb altres països europeus) es va situar també en el 9,8% interanual, igual que la taxa general, però va pujar un 3,9% mensual, 9 dècimes més que la taxa general.

Els preus dels combustibles han influït en bona part en el repunt de l’IPC al març, a l’espera que l’INE publiqui la informació detallada d’aquest indicador el pròxim 13 d’abril. El preu mitjà del gasoil tipus A a les gasolineres espanyoles se situava dimarts en 1,849 euros per litre, el 23,59% per sobre del registrat en l’última setmana de febrer, i el de la gasolina de 95 octans era d’1,823 euros per litre, el 13,37% més, segons dades registrades en el Geoportal del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

L’encariment de les gasolines ha estat marcat per la cotització a l’alça del preu del petroli Brent, que va augmentar el 6,52% al març, fins a gairebé 112 dòlars per barril ahir, si bé el preu màxim d’aquest mes va arribar a 139,1 dòlars durant la sessió del 7 de març, i el mínim, a 96,93 dòlars el dia 16.

Aquest mes de març, el preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista és de 284,77 euros/MWh, el 19% més que el de desembre, el mes més car de la història, i el 42% més que el del mes passat, i sextuplica el preu mitjà de març del 2021.

Diversos experts consultats per Efe coincideixen que es tracta d’una dada molt preocupant amb conseqüències per a les famílies, per la pèrdua de poder adquisitiu i l’erosió del valor dels estalvis, i per a les empreses, per la pèrdua de competitivitat i la reducció de l’exportacions.

El professor del IEB Javier Santacruz creu que els preus seguiran «molt alts» i de fet «encara no s’ha produït el pic del creixement», encara que ha cridat l’atenció sobre la trajectòria dels preus internacionals de les matèries primeres i especialment de l’energia, ja que «conviden a l’optimisme».

L’expert de l’IVIE i catedràtic de la Universitat de València, José Manuel Pastor, va subratllar que «és una dada dolentíssima» i, segons seva opinió, no es pot posar com a excusa els preus de l’energia, perquè «en altres països europeus també ha pujat i no hi ha taxes d’inflació tan altes com a Espanya».

Funcas, que ahir va actualitzar les seves projeccions macroeconòmiques, i va apuntar el pla de xoc del Govern espanyol per frenar l’escalada de preus –amb rebaixes, per exemple, en el combustible- podria ajudar a alleugerir la inflació d’enguany en prop d’un punt percentual, i situar-la en el 5,8%. Un nivell, això sí, que l’entitat avisa que seguiria sent «molt elevat».

Funcas remarca que el creixement del PIB es mantindrà per tres factors: la demanda, el repunt del turisme i l’execució dels fons europeus.