L’associació que agrupa estacions de servei independents i franquiciades han advertit aquest dijous que aquestes empreses no compten en molts casos amb prou liquiditat per avançar el descompte de 20 cèntims per litre que legalment estan obligades a aplicar a partir d’aquesta mitjanit.

En un comunicat, l’Agrupació Espanyola de Venedors al Detall de Carburants i Combustibles (Aevecar) ha advertit que les pimes i micropimes que formen part d’aquest sector corren el risc fins i tot d’haver de tancar les instal·lacions davant la «impossibilitat» d’efectuar la bonificació. La patronal ha explicat que durant la pandèmia les estacions de servei «van estar obertes malgrat les restriccions de mobilitat, cosa que va suposar unes abundants pèrdues de les quals encara no han pogut recuperar-se totalment», així que ara «no tenen la liquiditat necessària per fer front l’avanç» del descompte. Dels 20 cèntims, 15 seran aportats per l’Estat i 5 més seran sufragats per les mateixes empreses petroleres, tot i que només les que tenen «capacitat de refinament a Espanya» i una facturació superior als 750 milions d’euros. Un portaveu d’Aevecar ha confirmat que tots els seus associats estan exempts d’assumir aquests 5 cèntims, i ha incidit que el problema rau en el fet d’haver d’avançar la bonificació, tot i que posteriorment sigui retornada. La normativa aprovada dimarts al Consell de Ministres precisa que les estacions de servei poden sol·licitar-ne un avanç a l’Agència Tributària, tot i que des del sector apunten que de moment «no està l’eina en marxa» per poder demanar-lo i, en qualsevol cas els diners, no es rebran de manera immediata. «El reial decret estableix que aquestes quantitats avançades per les empreses del sector es recuperaran mitjançant avanços o devolucions, sense especificar terminis concrets ni donar seguretat. A més, encara no han facilitat ni l’imprès oficial per poder demanar la devolució o l’avançament d’aquestes quantitats que han d’abonar les estacions de servei», ha criticat l’Aevecar. L’associació que agrupa gasolineres independents i capdavanteres –particulars que operen en un règim similar al de franquícia local sota alguna de les grans ensenyes– ha reconegut que la guerra a Ucraïna exigeix prendre mesures urgents, però, segons la seva opinió, el descompte al carburant no ha sigut planificat correctament i no s’ha consensuat amb el sector.