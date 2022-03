El saló més gran del món de productes del mar, el Seafood Expo Global, que s’havia de celebrar el setembre d’aquest any, s’ha posposat a abril de l’any vinent. La firma Diversified Communications, organitzadora de la fira, ha anunciat aquest dimecres que la 28a edició tindrà lloc del 26 al 28 d’abril del 2022 a Barcelona. L’esdeveniment va haver de posposar-se des de la seva data original, del 27-29 d’abril del 2021 al 7-9 de setembre del 2021.

«La nostra principal prioritat és tenir en compte el millor interès dels nostres clients», ha afirmat Liz Plizga, Group Vice President de Diversified Communications. «Després d’avaluar les preocupacions de proveïdors i compradors sobre les contínues incerteses causades per la situació actual de la Covid-19 a escala mundial, s’ha fet evident que el 2021 encara seria massa aviat per acollir un esdeveniment internacional capaç de proporcionar l’experiència global que aporti valor a la comunitat de productes del mar», ha afirmat l’organització mitjançant un comunicat.

Seafood Expo Global/Seafood Processing Global és el saló més gran del món de productes del mar, un esdeveniment que reuneix més de 29.000 professionals del sector a tot el món. El saló compta amb la representació de més de 158 països, i les complexes regulacions i restriccions governamentals de cada país per fer front a la Covid «fan impossible celebrar un esdeveniment global a gran escala el setembre del 2021».

«Estem compromesos amb Barcelona», ha afegit Plizga. «Continuarem treballant amb Fira de Barcelona i la ciutat per garantir que podem celebrar un esdeveniment en persona que aporti valor i que reuneixi, al recinte de la Gran Via el 2022, la representació internacional que fa de Seafood Expo Global/Seafood Processing Global un ‘marketplace’ pesquer global i el saló de productes del mar més gran del món».

«Ja hem rebut contractes per a l’edició del 2022 i un fort interès per participar de tots els sectors de la indústria de productes del mar a escala global. Esperem celebrar la més exitosa primera edició a la magnífica ciutat de Barcelona», ha afirmat Wynter Courmont, director de Diversified Communications.

Seafood Expo Global/Seafood Processing Global reuneix els actors principals (proveïdors, compradors, autoritats, distribuïdors, industrials i serveis) del sector de productes del mar de tot el món. A Seafood Expo Global, els expositors presenten les últimes novetats en productes del mar –frescos, congelats, en conserva, de valor afegit, processats i envasats– a compradors del sector de tot el món, entre els quals figuren supermercats, restaurants, hotels, servei de càtering, importadors, distribuïdors, mercats de productes del mar i altres companyies del sector minorista i de la restauració. Seafood Processing Global realça cada aspecte de l’elaboració dels productes del mar, entre els quals s’inclouen materials i maquinària per a l’envasament, aparells de refrigeració i congelació, sistemes per a la transformació primària, sistemes per a la transformació secundària, control d’higiene i serveis de control sanitari i de qualitat.

El focus dels organitzadors de l’esdeveniment és proporcionar continuïtat al negoci i continuar donant resposta a les necessitats dels clients. «Fins a l’edició del 2022 a Barcelona, continuarem explorant oportunitats per realitzar esdeveniments ‘online’ per connectar proveïdors i compradors i mantenir la comunitat de productes del mar informada dels temes d’actualitat del sector», va afegir Courmont.

Seafood Expo Global i Seafood Processing Global organitzen una trobada empresarial de primer nivell. Milers de compradors i venedors de tot el món assisteixen a l’esdeveniment anual de tres dies per trobar-se, connectar i fer negocis. Entre els compradors figuren importadors, exportadors, majoristes, restaurants, supermercats, hotels i altres companyies del sector minorista i de la restauració. Els expositors presenten les últimes novetats en productes del mar, maquinària de processament i envasament i serveis per a la indústria dels productes del mar.

El saló Seafood Expo en la seva última edició.