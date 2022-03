En el marc del projecte ValorEmpl, els participants de les sis entitats europees amb què Ampans impulsa el projecte han visitat les instal·lacions de la fundació per avançar en els sistemes d’inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual i posar en comú les millors pràctiques dels col·laboradors d’Europa. Els participants conviuran amb professionals i usuaris d’Ampans durant 3 dies, coneixeran l’entorn i la tasca de la fundació a l’hora d’acompanyar, educar i formar persones amb discapacitat intel·lectual per preparar-se i introduir-se en el mercat laboral.