Els governs espanyol i portuguès van presentar ahir a la nit a la Comissió Europea una proposta d'acord amb el concepte d'"illa energètica" per establir conjuntament un topall del preu majorista del gas de 30 euros el Mgw/h per les plantes de gas, carbó i cogeneració, segons el diari portuguès Público. La mesura, segons la proposta, només estaria vigent fins al mes de desembre. El govern espanyol sosté que no té impacte sobre el mercat energètic europeu i que permetrà rebaixar la inflació. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha afirmat que "si es confirma" aquesta informació suposaria "una gran notícia" perquè "permetria rebaixar el cost de l'electricitat a cost dels beneficis multimilionàries de les empreses energètiques".

Segons aquest rotatiu el document que l'Estat i Portugal han lliurat a Brussel·les vol ser un punt de partida per a la negociació que s'ha d'establir per fixar el topall de preu del gas. Els dos executius consideren aquesta quantitat com la "normal" per als temps de crisi. El topall suposarà una rebaixa dels preus que es paguen al mercat majorista d'electricitat, perquè segons el sistema marginal que funciona a tot Europa el preu es fixa segons l'última energia que ha entrat al sistema, que amb els preus actuals acostuma a ser la de les centrals que funcionen amb gas. La proposta d'Espanya i Portugal, però, limita l'aplicació del topall a les tecnologies marginals i "en particular, i per al mix ibèric, només s'aplicarà a les centrals de cicle combinat de gas, centrals de carbó i cogeneradors". Els dos executius sostenen que es tracta d'una mesura "temporal" que no implica un canvi estructural del sistema i que dona resposta a "circumstàncies excepcionals que estan casant greus dificultats econòmiques" a les societats espanyola i portuguesa. L'executiu espanyol espera que la rebaixa del preu majorista del gas es faci efectiva "en tres o quatre setmanes", segons va apuntar la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera.