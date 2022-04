Algèria ha amenaçat aquest divendres amb revisar el preu del gas a Espanya, segons les declaracions que ha fet el conseller delegat de l'empresa Sonatrach, Toufik Hakkar, a l'agència de notícies algeriana APS. Hakkar ha justificat la mesura pel fet que els preus dels combustibles "s'han disparat" des de la invasió russa a Ucraïna, però l'argument contrasta amb el fet que també ha anunciat que les tarifes es mantindran per a la resta de clients. El responsable del major subministrador de gas d'Espanya no ha fet al·lusió a la nova postura de l'Estat marcada per Pedro Sánchez a l'entorn del Sahara Occidental, però les declaracions arriben després que Alger hagi cridat a consultes el seu ambaixador a Madrid com a mostra de malestar.