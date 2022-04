L'entrada en vigor aquest divendres, 1 d'abril, de la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant per a tots els conductors, no només els professionals, ha provocat a primera hora cues en algunes benzineres de Manresa, segons ha pogut comprovar aquest diari.

A la BonÀrea del polígon dels Dolors, per exemple, a les 9 del matí els clients havien de fer una cua d'uns 20 minuts per poder omplir el dipòsit. La mesura serà aplicable fins al 30 de juny i tindrà un impacte pressupostari d’uns 1.423 milions d’euros, segons càlculs del Ministeri d’Hisenda. El Ministeri de Transició Ecològica facilita a la web ‘geoportal’ el preu de la Gasolina 95 de totes les gasolineres del país. D'entre les que han actualitzat els preus aquest mateix divendres, a Manresa, la més barata és precisament la BonÀrea dels Dolors, que l'ofereix a 1,665. El gasoil A continua essent més car, a 1,754. Per saber si s'ha aplicat la deducció dels 20 cèntims per litre, el consumidor ha de mirar el tiquet de compra. El descompte s'aplica en la factura final, impostos inclosos, i ha de quedar reflectit en el tiquet, que també ha mostrar el preu d’abans d’aplicar el descompte i el preu un cop aplicat, així com l’import de la rebaixa aplicada i una referència expressa al reial decret llei. Moltes gasolineres asseguren que no poden fer front al pagament d’aquesta bonificació, per la qual cosa el Govern ha habilitat un mecanisme per avançar-los el cost. Les gasolineres que necessitin aquest avançament d’efectiu el podran reclamar a partir d’avui. En qualsevol cas, se’ls reintegraran les quantitats que hagin dedicat a la bonificació.