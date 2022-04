Espanya es manté al febrer del 2022 com l’estat de la Unió Europea amb més atur amb una taxa del 12,6%, sis punts per sobre de la mitjana europea, que se situa en el 6,8%. Segons les últimes dades de l’Eurostat, la desocupació a l’eurozona registra el 6,8%, una dècima per sota del 6,9% registrat al gener. També ha baixat una dècima la taxa d’atur de la UE, fins al 6,2%, per sota del 6,3% del gener del 2022. La desocupació entre els joves de l’Estat és la segona més alta a escala europea, només per sota de Grècia, amb el 29,8% al febrer, tot i haver disminuït gairebé un punt respecte del 30,6% del gener. El país que ha registrat una caiguda més notable de l’atur ha estat Grècia, on s’ha reduït del 12,9% a l’11,8%.

Quant a la taxa d’atur segons el sexe, Espanya ha registrat al febrer l’11,2% de desocupació entre els homes i el 14,1% entre les dones. La xifra dels homes espanyols és la més alta de la UE, seguida de Grècia (8,6%), i la de les dones se situa en segon lloc, darrere de Grècia (15,9%).