L’Estat va tancar l’exercici de l’any passat amb un dèficit del 6,76%, una xifra molt inferior a la prevista pel mateix Govern espanyol, que era del 8,4%, i per sota a les previsions dels organismes internacionals com la Comissió Europea (-8,1%), l’OCDE (-8,1%) o l’FMI (-8,6%) i altres d’estatals com l’Airef (-7%), el Banc d’Espanya (-7,5%) o Funcas (-7,3%). En total, el dèficit es va situar en 81.521 milions d’euros davant els 113.060 milions del 2020, fins al 10,08%, 3,3 punts percentuals menys. Ho va dir ahir en roda de premsa la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que es va mostrar confiada que Brussel·les mantingui la suspensió de les regles fiscals per la guerra a Ucraïna.

Montero va celebrar que els comptes de l’any passat es tanquessin amb una reducció d’uns 19.500 milions d’euros respecte de les previsions enviades a la Comissió Europea, una quantitat que permetrà, va dir, afrontar amb més «folgança» les mesures per afrontar els efectes de la guerra entre Rússia i Ucraïna, com l’aplicació de rebaixes fiscals i les bonificacions per litre de combustible. La ministra d’Hisenda va explicar que la millora del saldo fiscal no ha sigut conseqüència de retallades o austeritat, en referència en com va afrontar la crisi financera el govern del PP, sinó a una millora de l’activitat econòmica i a la protecció de rendes en la major part de la pandèmia. En aquest sentit, va comentar que el millor instrument van ser els ERTO.