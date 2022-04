Aquest divendres les companyies agrupades sota el paraigua de l’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya (ARESCAT) inicien una sèrie d’aturades en la seva producció. És la primera vegada que el sector pren una mesura d’aquestes característiques i ho fa per posar en relleu el greu problema d’abastiment de matèria primera que pateixen les serradores des de fa anys i que posa en risc la continuïtat de la seva activitat. El sector apunta que el problema és a causa de les dificultats per trobar mà d’obra disposada a dur a terme treballs al bosc en les actuals condicions de baixa mecanització.

Les empreses que integren ARESCAT suposen el 85% de la producció de fusta serrada de Catalunya, un material que té com a ús principal la fabricació de palets per al transport de mercaderies. “Els actuals estocs de fusta ens obliguem a treballar molt per sota de la nostra capacitat de producció i impossibiliten que puguem fer front a la demanda existent”, adverteix Jordi Jané, president d’ARESCAT.

Les dificultats estructurals del sector estan generant greus conseqüències per a l’abastiment del mercat de l’embalatge i es preveu que hi haurà escassetat d’aquest, afectant negativament moltes cadenes de subministrament, ja que el transport per carretera es realitza principalment en palets de fusta. Amb la professionalització dels treballs a bosc, Catalunya podria doblar l’actual extracció de fusta i la superfície forestal, que ja suposa més del 60% del territori, encara continuaria augmentant.

En l’actualitat, només s’extreu el 35% del creixement anual de massa forestal, lluny del 60% de mitjana dels països europeus. Aquest increment descontrolat dels boscos no fa més que agreujar el risc d’incendi i de plagues. En canvi, una gestió forestal sostenible en redueix el risc i és una font de riquesa i ocupació en zones especialment vulnerables econòmicament com són els entorns rurals. L’activitat del sector és, a més, un dels millors exemples existents d’economia circular.

“Catalunya compta amb un bon recurs forestal, però ens falla la mà d’obra perquè estem a la cua d’Europa en mecanització. Si les serradores no som capaces de fer entendre a l’administració pública i al conjunt de la societat la necessitat de professionalitzar els treballs al bosc per tal de poder augmentar la capacitat extractiva, els actuals tancaments temporals de les empreses forestals podrien començar a convertir-se en definitius”, alerta Jordi Jané, president d’ARESCAT.

A la Catalunya Central, la serradora més important és Grup Boix. El seu director general, Jordi Martí, recorda que es tracta d'un problema que es pot resoldre fàcilment, i assegura que, malgrat les dificultats, sempre es treballarà per garantir el subministrament.

El sector reclama a la Generalitat un pas ferm cap a la modernització de les tasques forestals, apostant per la formació dels professionals i per la promoció de tècniques de treball més segures i ergonòmiques, com és la utilització de maquinària específica per a la silvicultura.

En concret, proposa la formació de conductors de processadores i autocarregadors per a millorar la qualitat dels treballs silvícoles, la seguretat i salut dels operaris forestals, així com l’increment de la productivitat, l'increment de les dotacions pressupostàries per a l’adquisició de maquinària forestal tècnicament més avançada i la promoció dels treballs més segurs i ergonòmics, "essent la mateixa administració la primera a donar exemple en les seves contractacions".