Omplir el dipòsit costa, des de l’1 d’abril i fins al 30 de juny, 20 cèntims menys per litre de gasolina després de l’entrada en vigor del descompte aprovat dimarts pel Govern. El Consell de Ministres va donar llum verda a un paquet de mesures per alleujar la butxaca dels conductors i esmorteir part de l’escalada de preus que ha anat augmentant durant els últims mesos, especialment després de la invasió russa d’Ucraïna. L’últim any, el preu del combustible s’ha disparat a prop del 40%, segons les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, i omplir un dipòsit avui pot costar uns 20 euros més del que costava l’any passat. El descompte a la gasolina vol alleujar una part d’aquest augment de costos, però: ¿Quant costa omplir ara un dipòsit amb la rebaixa de 20 cèntims?

La rebaixa no només s’aplica a la gasolina 95, sinó també, segons dicta el reial decret publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), al gasoil A i B, el gasoil per a ús marítim, els gasos liquats de petroli per a la propulsió de vehicles, el gas natural comprimit liquat per a vehicles, el gas natural liquat, el bioetanol, el biodièsel i les barreges de gasolina amb bioetanol o de gasoil amb biodièsel que requereixin etiquetatge específic. També donarà dret a la bonificació l’adquisició de l’additiu AdBlue. L’estalvi es plasma al tiquet de compra, ja que, segons el reial decret aprovat pel Govern, la factura haurà de reflectir l’import de l’operació distingint el preu abans i després d’aplicar el descompte, així com l’import de la rebaixa aplicada.