La Plataforma en Defensa del Sector del Transport per Carretera ha acordat suspendre "temporalment" la vaga que els camioners autònoms van iniciar fa 20 dies –el 14 de març passat- per protestar contra l'increment de costos i les mesures "insuficients" per frenar la pujada de preus. L'entitat ha celebrat aquest dissabte una assemblea a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares on s'ha decidit finalment desconvocar l'aturada indefinida, s'ha apostat per "reorganitzar-se bé" i s'ha acordat reprendre les mobilitzacions quan es consideri "oportú" si no hi ha solucions a curt termini. La Plataforma va iniciar la vaga en no acceptar les mesures acordades entre el govern espanyol i el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC).

Aquestes mesures entre el ministeri de Transports liderat per Raquel Sánchez i la CNTC es van pactar el 25 de març passat, amb la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible com a iniciativa estrella. Aquell mateix dia, la Plataforma en Defensa del Sector del Transport per Carretera, encapçalada per Manuel Hernández, es va reunir amb la ministra Sánchez, però no es va arribar "a cap tipus d'acord" i es va decidir mantenir l'aturada dels transportistes autònoms de manera indefinida. No obstant això, la Plataforma ha convocat aquest dissabte al migdia una assemblea en una gasolinera de San Fernando de Henares per decidir sobre el futur de les mobilitzacions.

"Arribarà un segon cop"

Un centenar de transportistes de tot l'Estat han acudit a la cita i s'ha decidit per majoria abandonar "temporalment" les mobilitzacions per així poder reorganitzar-se millor i tornar a les aturades si la situació no millora en el curt termini, segons ha informat el portaveu a Catalunya de la Plataforma en Defensa del Sector del Transport, Miguel Ángel Maqueda. De fet, el mateix Manuel Hernández -durant la seva intervenció a l'assemblea- ha defensat que és el moment d'actuar amb "intel·ligència" i de "saber administrar les forces" del col·lectiu de transportistes autònoms. "Hem d'organitzar-nos encara més i millor a les províncies i preparar-nos per poder tornar a actuar amb més força. Arribarà un segon cop", ha avisat Hernández.