La inflació de l’eurozona va augmentar al març fins al 7,5%, que suposa una puja d’1,6 punts percentuals respecte al mes anterior, segons l’estimació preliminar publicada dimecres per l’oficina d’estadística comunitària, Eurostat.

Amb tot, la inflació subjacent –que exclou l’energia i els aliments frescos perquè tenen uns preus més volàtils–, es va situar el mes passat en el 3% després de créixer tres dècimes. L’energia va tornar a repetir al març com a principal factor de puja dels preus, amb una taxa de creixement anual del 44,7%, més de deu punts superior a l’alça del febrer (32%). També es va accelerar l’increment anual del preu d’aliments sense processar, des del 6,2% registrat al febrer fins al 7,8% de març, així com el dels aliments processats, alcohol i tabac (del 3,5% al 4,1%). Encara que més moderats, també es van observar augments anuals en el preu de béns industrials no energètics, de tres dècimes fins al 3,4%, i als serveis, de dues dècimes fins al 2,7%.

Lituània va ser al març el país de la moneda comuna amb més inflació, del 15,6%, i juntament amb Estònia (14,8%), Països Baixos (11,9%) i Letònia (11,2%), va formar el grup de quatre socis de l’euro amb un creixement anual dels preus de dos dígits. Darrere es van situar Espanya (9,8%), Eslovàquia (9,5%), Bèlgica (9,3%), Grècia, (8%), Luxemburg (7,9%) i Alemanya (7,6%), tots per sobre de la mitjana de la zona euro.