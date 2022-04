Les reserves de viatgers internacionals que arribaran a Catalunya en avió per Setmana Santa es troben un 29% per sota a les del 2019, any anterior a la pandèmia. Així ho va assegurar ahir el cap d’Intel·ligència de Mercat de la consultora Forwardkeys, Juan Antonio Gómez, en una roda de premsa a la seu del Ministeri al costat del secretari d’Estat, Fernando Valdés. Segons Valdés, el cas de Catalunya s’explica perquè Barcelona depèn d’una «manera més activa» dels vols de llarg radi, que estan tardant més a recuperar-se al mateix nivell que d’altres que ja presenten la mateixa demanda o superior que al 2019. Al conjunt de l’Estat, el govern espanyol espera recuperar un 80% de turistes internacionals a l’abril respecte el mateix mes del 2019.

Per comunitats, l’única que presenta més reserves que la Setmana Santa de fa tres anys són les Illes Balears, amb un 14% més, mentre que la resta es troba també per sota del 2019.