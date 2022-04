El preu del gas que consumeixen 1,7 milions de llars a Espanya puja a partir d’aquesta setmana entre el 9,2% i el 10,5%, en la part variable. Cada tres mesos, el Ministeri per a la Transició Ecològica revisa les tarifes d’últim recurs (TUR), i ha establert un increment diferenciat per trams i justificat per l’alça de matèries primeres. La TUR de gas natural, que es revisa trimestralment el dia 1 dels mesos de gener, abril, juliol i l’octubre de cada any, és una tarifa a què pot acollir-se qualsevol consumidor connectat a xarxes de gas natural de baixa pressió, amb un consum anual inferior als 50.000 kWh.

Segons la resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, una vegada revisada la tarifa, la factura anual per als consumidors TUR 1 –amb consums anuals menors de 5.000 kilowatts hora (kWh), equivalents a cuinar i escalfar l’aigua-, pujarà el 9,2% en la part variable, i passarà de 0,048 cèntims el kilowatt hora a 0,053 cèntims. Per la seva banda, la dels consumidors TUR 2 –amb consums anuals entre els 5.000 i els 15.000 kWh, dirigida a les llars que també utilitzen calefacció– augmentarà un 9,94%, i passarà de 0,045 cèntims el kilowatt hora a 0,049 cèntims. I la dels consumidors de la nova tarifa TUR 3 –que consumeixen entre 15.000 i 50.000 kWh-, ho farà un 10,54%, i passarà de 0,042 cèntims el kilowatt hora a 0,047 cèntims. El setembre passat, el Govern va aprovar una sèrie de mesures urgents per mitigar l’impacte de l’escalada dels preus del gas natural als mercats minoristes de gas i electricitat. Aquell Reial Decret Llei va establir que, en la revisió de la TUR corresponent a l’1 d’octubre del 2021 i l’1 de gener del 2022, l’increment del cost de la matèria primera (CMP) no podria superar el 35% i el 15%, respectivament. Així mateix, fixava que el dèficit degut a les comercialitzadores d’últim recurs com a conseqüència de l’aplicació d’un CMP inferior a l’establert es recuperaria en les successives revisions.