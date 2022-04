Després del seu ajornament per partida doble en les edicions de 2020 i 2021, finalment, el Saló Alimentaria & Hostelco de la Fira de Barcelona se celebrarà del 4 al 7 d’abril. El recinte Gran Via acollirà un esdeveniment que se celebra des del 1976, i que aquest any torna a obrir les portes gràcies a l’estabilització de la situació de pandèmia a Espanya.

Infraestructures i ocupació Es preveu que la fira Alimentaria & Hostelco ocupi fins a set pavellons, i arribi a una extensió de 85.000 metres quadrats. D’aquest espai, uns 15.000 metres quadrats estaran destinats a empreses internacionals procedents de 52 països diferents. L’esdeveniment comptarà amb més de 3.000 empreses diferents, un 87% de les que hi havia previstes el 2020. D’aquestes companyies, 200 visitaran la fira per primera vegada. A més, tot apunta que aquesta edició «s’acosta a la màxima ocupació prevista», segons la mateixa organització. Entrades Les butlletes per accedir al recinte ja estan disponibles a la web d’Alimentaria, on apareixen diferents ofertes i paquets combinats. Accés 1 dia a Alimentaria & Hostelco: 35 euros

Accés 2 dies a Alimentaria & Hostelco: 45 euros

Accés 3 dies a Alimentaria & Hostelco: 50 euros Horaris Dilluns, 4 d’abril - de 10.00 a 19.00 hores Dimarts, 5 d’abril - de 10.00 a 19.00 hores Dimecres, 6 d’abril - de 10.00 a 19.00 hores Dijous, 7 d’abril - de 10.00 a 18.00 hores