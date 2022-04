La guerra a Ucraïna ha encarit els fertilitzants i ha elevat els costos de l’energia i el transport a escala internacional. Com a conseqüència, tots els experts auguren que l’alça de preus al sector agroalimentari continuarà. El servei d’estudis de CaixaBank calcula que el sector experimentarà enguany «un notable impacte de manera directa pel fort encariment d’uns certs inputs procedents del graner d’Europa». L’informe assegura que encara que en termes directes l’impacte en la balança comercial de la guerra d’Ucraïna és limitat (les exportacions agroalimentàries a Rússia i Ucraïna van suposar el 0,4% i el 0,3% del total el 2021, respectivament) l’alça de costos és rellevant.

Rússia i Ucraïna són grans exportadors de productes agraris a escala mundial. I el camp espanyol té una elevada dependència de les importacions de cereals (farines i alimentació animal), oli de gira-sol (usat a la indústria agroalimentària, per exemple, en les conserves i en l’elaboració de tota mena d’aliments processats) i abonaments minerals (fertilitzants). En concret, el 29,7% del blat de moro, el 19,3% del sègol, el 4,8% de l’ordi, el 63% de l’oli de gira-sol i el 8,6% dels abonaments minerals importats en 2021 van procedir de la regió.

Entre aquestes dependències, l’estudi de CaixaBank destaca la de l’oli de gira-sol d’Ucraïna, «perquè la producció domèstica és relativament baixa i les possibilitats de ser substituït per altres productors és escassa, ja que Ucraïna i Rússia copen gairebé el 80% de les exportacions mundials d’aquest oli».

L’alternativa, segons els experts, seria usar greixos vegetals alternatius, com ara l’oli de soja, de palma o de colza, els preus de la qual estan repuntant en els mercats internacionals, o oli d’oliva, del qual Espanya és el primer productor mundial. En els cereals, la major dependència és el blat de moro, que podria afectar la producció de pinsos i els productes de molineria (farines i derivats). En aquest cas, existeix la possibilitat de proveir-se d’altres productors alternatius (l’Argentina, els EUA o el Canadà).

Importació de transgènics

La Comissió Europea va donar llum verda divendres a l’ús de cultius transgènics de soja, colza i cotó, per al sector alimentari i el d’alimentació animal, com a part de l’estratègia de la UE per assegurar el subministrament alimentari. La decisió no inclou el cultiu en el mercat comunitari sinó que només afecta la importació de cultius modificats genèticament.