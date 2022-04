Ucraïna és un productor estratègic de cereal per a Espanya, com afecta Jisap la invasió russa?

Ens afecta molt. Ucraïna ha estat proveïdor nostre de cereal per alimentar els animals gairebé 30 anys i ara ens veiem abocats a buscar nous mercats. Tenim dificultats. Hem d’anar-nos-en a altres països com els Estats Units, el Brasil o l’Argentina, on ens costa més car.

Per què costa més?

La disminució de l’oferta a escala mundial fa pujar el preu. A més, no és el mateix fer venir un vaixell des d’Ucraïna que des de l’altre costat de l’Atlàntic. Ens afecta molt que s’hagi tancat totalment el mercat ucraïnès.

I el preu de la matèria primera ja anava pujant.

Sobretot, ha pujat el preu del cereal, però també el del greix, la soja i la resta dels components del pinso. Tot ha pujat.

Per no parlar, m’imagino, de la llum, el gas o els combustibles.

La pujada del petroli ens trastoca. Nosaltres distribuïm amb camions. El gas l’utilitzem per escalfar els llits dels porcs, i l’electricitat, per il·luminar. Les sales de part, per exemple, han d’estar il·luminades tota la nit perquè les mares s’hi vegin i no aixafin els garrins acabats de néixer. També consumim molta llum a les fàbriques de pinso i aquestes pujades afecten la nostra cartera.

I en pujar els costos de producció, també puja el preu de la carn, no?

Sí. El preu de la carn està pujant, però no prou per cobrir els costos de producció.

Distribueixen per carretera, han notat les conseqüències de la vaga de transportistes?

Sí. Aquests són uns dies difícils. En alguns casos tenim dificultats per proveir pinso als animals.

Jisap abasta tota la piràmide reproductiva del bestiar porcí...

És una cadena. Des de la selecció, la gestació, la maternitat i la cria fins al desenvolupament de l’animal, cobrim totes les seves necessitats, tant nutricionals com sanitàries.

Ara es consumeix més o menys carn de porc que abans?

Igual. A Espanya funciona molt bé la venda de carn de porc. Als consumidors espanyols ens agrada la carn saborosa i som molt fidels. Al nostre país consumim més de 50 quilos de carn de porc per persona i any. Això sí, a Dinamarca, per exemple, ens guanyen. En consumeixen 70 quilos per persona i any.

L’empresa va néixer i té la seva seu a Llorca, però s’ha estès a altres comunitats.

Vaig allà on em donen una mica d’afecte [riu]. Tenim més de 500 instal·lacions en catorze províncies de sis comunitats. A més de Múrcia, som a Andalusia, a la Comunitat Valenciana, a Extremadura, a la Comunitat de Madrid i a Castella-la Manxa.

La majoria d’aquestes instal·lacions són granges integrades, no?

Això és. És un model d’integració. El petit granger integrat hi posa la instal·lació i jo hi poso els animals, l’aliment i la direcció veterinària. I hi ha un percentatge per a cadascú. Ell cobra sempre i jo, quan s’hi guanya. Tenim 430 instal·lacions integrades i 75 de pròpies.

Els animals neixen a les instal·lacions de Jisap i després els crien a les granges, correcte?

Normalment, neixen aquí i quan tenen 20 dies de vida els portem a la granja d’un integrat. «Quant em cobres per fer-me aquest garrí fins als 20 quilos?». S’acorda el pagament d’un percentatge i l’integrat es dedica a criar-lo fins que arriba als 20 quilos. Després, quan tenen aquest pes, ens l’emportem a un altre integrat que s’encarrega d’alimentar-lo fins als 120 quilos. Aquí hi ha un altre tant per cent, i per això hi ha diverses famílies que es beneficien d’un mateix porc. En això consisteix, sí.

No estem parlant, en tot cas, de macrogranges...

En cap cas. Macrogranges aquí no n’existeixen. No en tinc cap. Són petites granges integrades. Quan es pensa en grans empreses de cria de bestiar porcí, com és el nostre cas, moltes vegades s’imagina una producció centralitzada, en naus immenses amb desenes de milers d’animals. El que avui dia es diuen macrogranges. Res més lluny de la realitat. La base de la producció porcina en el nostre cas són les petites granges integrades.

On hi ha macrogranges? Quants animals té una macrogranja?

Macrogranges n’hi ha a la Xina. Allà, en algunes granges, tenen, potser, 80.000 [truges] mares en un mateix nucli. Això sí que és una macrogranja. A Espanya estan autoritzades fins a 2.880 mares i 6.000 places d’engreix. Nosaltres, macrogranges no en fem.

Vinculant-ho a les macrogranges, el ministre Garzón va parlar de maltractament animal... en què es concreta el compromís de Jisap amb el benestar animal?

A les nostres granges ningú maltracta els animals. Complim tota la normativa sobre benestar animal, que li puc assegurar que és molt exigent. Per exemple, controlem les temperatures, els posem calefacció a l’hivern i aire condicionat a l’estiu. L’aire condicionat –sempre ho dic– va arribar a les meves granges deu anys abans que a la meva casa [riu]. Qualsevol de les nostres sales de part per a animals valen [tants diners] com les sales de part humanes.

Sembla que s’arreglen les coses entre l’Ajuntament i els ramaders de Llorca després d’aquell episodi en què van irrompre al ple municipal...

No s’havia d’haver donat tant de bombo a allò. En realitat, no va ser res. No va tenir la menor importància. Es va interpretar malament. Són tots bona gent i s’ha reconduït el diàleg, que és l’important. Hem d’entendre’ns i perdonar-nos els uns als altres. El més important, i el que cal comptar, és que fem una carn de molta qualitat que portem amb professionalitat a molts racons del món.

Quant representen les exportacions en Jisap?

Aproximadament, el 35%-40% de la nostra producció es destina a exportació. L’altre 60%-65% és mercat nacional.

I cap a quins països exporten?

A països de la Unió Europea i altres com la Xina, el Japó, Corea del Sud, Filipines, Xile...

Més cap a Àsia que Europa...

Sí. Del porc tot s’aprofita [riu]: la carn, la peülla, el fetge, el budell, el cap, les orelles. Hi ha països asiàtics que volen orella i potser et compren quatre contenidors d’orella. N’hi ha també, com la Xina, que compren contenidors de mans i peus de porc. Àsia és un mercat important per a nosaltres, sí.

I mercats on estratègicament vulguin créixer?

El Canadà, els Estats Units i el Japó. Els canadencs són molt consumidors de porc. Ens interessa també molt el mercat americà, que té un poder enorme. Hi volem créixer. Estem fent un pernil serrà de molt alta qualitat i creiem que tenim recorregut al nord d’Amèrica.

Des dels anys 60 que vostè va començar a criar porcs fins avui ha millorat molt el sector a Espanya...

Molt. El porcí espanyol estava molt enrere aquells dies, i avui és capdavanter. Som un referent. Ens hem convertit en un dels primers productors del món. I és perquè s’estan fent bé les coses. Es cuida la salut del porc, es garanteix el benestar animal i es dona prioritat a la qualitat i a la traçabilitat de la carn. Jo vaig ser un dels primers ramaders que es va prendre de debò la traçabilitat del producte. Entre altres coses, perquè me la va exigir Mercadona...

... que és un dels seus principals clients.

Sí. Mercadona ens va exigir la traçabilitat ja fa més de 30 anys i ens ho va ensenyar tot. Si es trenca una agulla, s’anota. Si es vacuna el porc, s’anota. I tota la informació perfectament registrada en cròtals com exigeix la normativa. Mercadona ha estat molt important en la història de Jisap. Ha estat un molt bon company de viatge. Li ho agrairé tota la vida.

Esmenta Mercadona, quins són els seus principals clients?

Per a porc viu tenim clients importants com La Comarca, Incarlopsa, El Pozo, Faccsa, Famadesa o Tello. A Mercadona, per exemple, li venem directament un tipus de porc per a carn i un altre, a través d’Incarlopsa, per fer pernil serrà. En porcí ibèric, el 60% de les vendes les acaparen dues companyies: El Pozo i Incarlopsa.

Quants porcs vius i quanta carn produeixen a l’any?

Ens estem acostant als dos milions de porcs blancs vius venuts a l’any. A més, tenim 150.000 porcs ibèrics i 15.000 vedells. Parlem de més de 210 milions de quilos produïts a l’any.

Jisap es dedica, sobretot, al porc, però també té boví. Quin pes té en el model de negoci?

Boví, aproximadament, el 8%; porc ibèric, el 12%, i porc de capa blanca, el 80% restant.

I també tenen quatre fàbriques de pinso, com els va aquesta línia de negoci?

Bé. En produïm 650.000 tones a l’any. És tot autoconsum. És a dir, per a les granges integrades a la nostra xarxa.

Abans ha parlat de més de 500 granges en total. Hi ha moltes famílies que viuen en l’òrbita del negoci de Jisap. I es tracta de població de l’entorn rural...

Efectivament. En molts casos, si són cinc de família, tots cinc treballem a la granja. És generació d’ocupació que ajuda a fixar població als pobles. Hi ha granges en pobles tan petits que venen a treballar de diversos pobles de voltant. És desenvolupament rural, sens dubte. El camp és la meva vida.