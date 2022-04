Començava l’any 2022 amb un article en aquest mateix mitjà, publicat el 30 de gener, fent referència a les fites empresarials per a aquest any.

Amb la il·lusió que tots els reptes plantejats ens acompanyarien tot l’any i que de mica en mica els podríem anar assolint, i repassant cada dia titulars de premsa i amb el desenvolupament de tots els esdeveniments coneguts ja per tothom, m’adono que acabem el primer trimestre d’aquest 2022 amb un afegit de reptes encara més ambiciosos per al teixit empresarial.

Hi ha moments, però, que aquests reptes comencen a convertir-se en dificultats. Comencem a parlar entre els autònoms i les petites i mitjanes empreses de preocupacions en relació amb l’evolució d’aquest any. Estem afrontant situacions d’insuficiència d’ajuts directes per garantir la viabilitat dels sectors més afectats, i el finançament gestionat durant l’any 2020 per superar el tancament durant la covid-19 no acaba d’encaixar en un model econòmic que ha patit successives onades de la pandèmia. Per això, ja fa temps que sentim que hi ha situacions de tensió en la tresoreria i liquiditat de les nostres pimes.

La preocupació pels resultats econòmics del 2020 i 2021, en alguns sectors molt agreujats, fan preveure que les empreses tindrem dificultats per atendre alguns venciments. A més, considero que la proposta d’allargament dels terminis dels préstecs ICO s’ha d’aplicar de forma urgent. Tenim fins a 50.000 empreses que podrien entrar en situació de risc de fallida, amb les conseqüències que suposaria per a l’economia del país.

Continuem també amb la tensió per l’augment de cost de les matèries primeres i l’energia, i l’impacte que està sorgint arran del conflicte bèl·lic, tant econòmicament com socialment. Davant aquestes circumstàncies, el teixit empresarial serem valents, com sempre, però ara més que mai hem de lluitar plegats. En aquest context és el moment de mobilitzar-nos per defensar els nostres interessos, amb veu alta i clara.

El teixit empresarial representem un lobby molt important, a través de les nostres associacions i patronals representatives, que des de fa anys ja treballem per ser allà on la veu del teixit empresarial té alguna cosa a dir. Hem d’intensificar aquesta activitat.

Recordo que l’any 2014, des de la nostra entitat ja vam mobilitzar-nos, sota el lema «#diguemprou» i vam aconseguir millores legislatives per a les pimes, que, una vegada més, hem de recordar som el 99,8% del teixit empresarial català, i aquí rau la força.

Avui, que és diumenge i segurament el lector empresari o lectora empresària està fent una pausa, ni que sigui per anar a fer un vermut, un dinar amb la família i, en el fons, incentivant també l’economia, en benefici de tots, que tingui clar que les entitats que representem el teixit econòmic sempre estarem al vostre costat i a la vostra disposició. La nostra raó de ser és la vostra lluita constant.