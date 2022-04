Alimentaria aposta per la gastronomia vegetariana del segle XXI. Amb l’auge del menjar ‘plant based’ algunes firmes han sabut transformar l’alimentació tradicional en moda gastronòmica. Un dels casos més prestigiosos és el de Calabizo, una empresa gallega fundada el 2015 per tres gallegues que van saber veure al xoriço de carbassa el catalitzador adequat per consolidar la trajectòria empresarial. Després dels ‘calabizos’ o xoriços vegans, l’objectiu és consolidar el menjar saludable amb tradició, i per a això arriben com a llançament a la fira Alimentària. La seva naturalesa innovadora emana més de la manera d’elaboració i la matèria primera que de revolucionar amb aspecte futurista. La qüestió és poder degustar un tradicional potatge de mongetes o de llenties després de pocs minuts d’escalfat.

Edurne, Sofía i Keyla són els motors d’aquests nous conceptes culinaris de l’escalfar i menjar, de l’apunt per a la taula, però sense exotismes. Segueixen el filó anterior del tradicional ‘calabizo’ o xoriço de carbassa i del qual van considerar al seu dia el primer potatge de cigrons ecològic i vegà que ha marcat un estil. La línies a seguir es ratifiquen ara en un potatge de llenties i un altre de mongetes, elaborats de manera gairebé artesanal, plats que els experts denominen de cinquena gamma, a punt per servir i amb sabor tradicional. Edurne Sendra, consellera delegada de Calabizo, assegura que la clau dels seus plats preparats és que es fan a la vella usança, a l’estil de les àvies del segle passat. Recuperar la cuina tradicional amb tècniques actuals, ingredients naturals i sabors autèntics no està a l’abast de qualsevol, però quan això s’aconsegueix congeniar, amb quatre anys de període de conservació, tot es converteix en model de negoci viable. El ‘calabizo’ i altres aliments que encara no sabies que existeixen La matèria primera es busca a Espanya: Els llegums de la Bañeza (Lleó), el pebre vermell és denominació d’origen de La Vera i l’oli d’oliva verge extra és de varietat arbequina procedent de Catalunya. El potatge vegà de llenties s’elabora a partir d’un sofregit natural cuinat amb ‘calabizo’, (xoriço de carbassa 100% vegetal), ceba, tomàquet, pastanaga, pebrot vermell i verd, oli d’oliva verge extra i pebre vermell. Un plat clàssic de la cuina espanyola, en el qual es fa servir llentia nacional pardina d’alta qualitat i una selecció d’hortalisses. El potatge vegà de mongetes s’elabora amb mongetes vermelles com a ingredient principal i es cuina artesanalment amb vegetals, amb el famós ‘calabizo’ i amb botifarró 100% vegetal a base de ceba i mongetes. L’empresa Calabizo, ubicada a Nigrán (Pontevedra), va començar la seva trajectòria el 2015 i, després de sis anys al mercat, els seus productes es poden trobar en més de 1.000 punts de venda de tot Espanya i a la botiga ‘online’ de la seva pàgina web. A l’exterior són presents al Canadà, Finlàndia, Alemanya, Portugal, el Regne Unit, França i Itàlia.