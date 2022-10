Catalunya va liderar la creació d’ocupació en el conjunt de l’economia espanyola durant el mes de març, amb un augment de 25.922 nous ocupats, segons les dades actualitzades aquest dilluns pel Govern. Va ser la comunitat autònoma que, en termes absoluts, va aportar més nous afiliats a la Seguretat Social, per sobre un mes més de l’altra locomotora econòmica de l’Estat, Madrid, i de pols turístics com les Balears, Andalusia, València i les Canàries, que històricament es reforcen de cara a la campanya de Setmana Santa. Precisament Girona i, en menor mesura, Tarragona van ser les províncies catalanes on hi va haver un augment més marcat de l’ocupació en termes relatius.

«Malgrat els preus de l’energia, malgrat la guerra, malgrat la falta de matèries primeres i malgrat la inflació generalitzada, el mercat laboral català està resistint», ha declarat el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa. La ‘cara B’ de les estadístiques publicades aquest dilluns és que, si bé les empreses van continuar contractant, l’atur registrat gairebé no va disminuir: va baixar en 174 persones, fins a un total de 371.486 aturats a tot Catalunya. El mercat laboral català encadena així dos mesos consecutius sense gairebé reduccions de l’atur. El descens de l’atur no va ser generalitzat i vuit de les 17 comunitats autònomes van registrar augments. L’atur va baixar amb més intensitat a les Canàries (–3.381), a les Illes Balears (–3.014) i a Galícia (–1.173).