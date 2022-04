L'atur registrat a Catalunya baixa al març i cau en 174 persones, un 0,5% menys que al febrer, en un mes marcat per l'inici de la guerra a Ucraïna i les protestes contra l'alt preu de l'energia. En total, hi ha 371.486 catalans desocupats, una reducció del 26,5% respecte del març del 2021, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball. De fet, la xifra d'atur registrat és la més baixa en el mes de març des del 2008. Per altra banda, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social puja en 25.922 persones aquest mes i s'han creat 153.546 feines més que fa un any (4,55%). Al conjunt de l'Estat l'atur ha baixat en 2.921 persones (-0,09% respecte al febrer) i ha assolit el rècord d'un 30,7% de contractes indefinits.

En comparació amb el març del 2019, abans de l'arribada de la covid-19, a Catalunya hi ha gairebé més de 24.000 aturats menys. El març ha tancat 3.108.763 persones a l'atur a l'Estat, un descens de 840.877 persones (-21,29%) en un any, la baixada interanual més elevada de la sèrie històrica. L'atur a Catalunya baixa a Tarragona i Girona La demarcació de Tarragona ha concentrat la reducció del nombre d'aturats catalans amb una caiguda de 550 persones (-1,16%) respecte al mes passat; Girona també ha observat una disminució de 449 aturats (-1,24%) En canvi, a la resta de demarcacions ha augmentat. A Lleida hi ha 166 aturats més que al febrer (+0,80%), a Barcelona 659 (+0,25%). D'altra banda, dels aturats a Catalunya el mes de març, el 56% són dones. Així mateix, del total de desocupats 23.161 són menors de 25 anys. Cauen els aturats als serveis i la indústria Per sectors d'activitat, on més s'ha reduït l'atur és en els serveis (-694 persones), seguit de la indústria (-254 persones). Per contra, hi ha més aturats en construcció (54 desocupats més) i en agricultura (27 desocupats més). Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat el mes de març amb 74.617 aturats, 391 més que al febrer (+0,53%) i 43.719 menys en termes interanuals (-36,94%). Augment de la contractació indefinida Durant el mes de març s'han signat 251.327 contractes a Catalunya, 34.010 més que al febrer (+15,65%). En comparació amb el març de l'any passat, el nombre de contractes signats creix en 52.508, el que es tradueix en un increment del 26,41%. Durant el mes de març els contractes indefinits han representat el 37% del total firmat a Catalunya, fet que el govern espanyol atribueix a l'entrada en vigor de la reforma laboral. Així, dels 251.327 contractes signats, 93.143 són indefinits, mentre que el 63% restant són temporals. Pel que fa als indefinits, això suposa un augment del 49% respecte al segon mes de l'any, mentre que pels temporals l'increment és del 2,11%. La tendència coincideix amb el conjunt de l'Estat, on s'ha batut un nou rècord de contractes indefinits. Així, 513.677 contractes han estat d'aquest tipus. En termes interanuals, representa un increment del 147,92%. Segons el Ministeri de Seguretat Social, el creixement dels contractes indefinits "s'ha accelerat a mesura que avança l'exercici 2022 i és generalitzat en tots els sectors". La Seguretat Social guanya 25.922 afiliats El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya ha augmentat en 25.922 persones entre febrer i març i se situa per sobre dels 3,52 milions, el que representa un augment el 0,74% en un mes. En termes interanuals, la Seguretat Social ha guanyat 153.546 afiliats a Catalunya, un 4,55% més, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Pel que fa al conjunt de l'Estat, la Seguretat Social ha tancat el març fregant els 20 milions d'afiliats (19.834.504). La xifra que suposa un increment de 140.232 persones respecte al febrer (+0,71%). Durant el primer trimestre, els afiliats a la Seguretat Social van créixer en més de 170.000 persones a tot Espanya respecte als tres mesos anteriors, tot i la incertesa provocada per la guerra d'Ucraïna, segons el Ministeri. 21.288 treballadors en ERTO D'altra banda, el mes de març s'ha tancat amb un nou mínim de treballadors inclosos en un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERTO), amb un balanç de 21.288 persones, 5.100 menys que el mes anterior. D'aquests, 17.131 són per la covid-19. La xifra d'afectats per ERTO a l'Estat ha baixat dels 100.000 i se situa en 96.603 persones, el que suposa un 0,5% del total d'afiliats, una dècima menys que fa un mes. La xifra s'ha reduït en més de 800.000 persones en un any. A partir de l'1 d'abril va entrar en vigor el nou esquema permanent d'ERTO, aprovat amb la reforma laboral, amb noves fórmules on es prioritza la reducció de la jornada. De moment, ja s'ha activat un mecanisme de flexibilitat especial per a un sector, el de les agències de viatges.