La Càtedra Sipcam Iberia de Transformació Digital per a l’Agricultura Sostenible va celebrar dijous una jornada oberta al públic dedicada a la sensorització pròxima i remota per a la digitalització d’una agricultura rendible i sostenible.

Aquest esdeveniment divulgatiu el van inaugurar el vicerector d’Investigació i Desenvolupament Territorial de la UCO i coordinador general del Campus d’Excel·lència Internacional Agroalimentari, ceiA3, Enrique Quesada; el delegat territorial d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible a Còrdava de la Junta d’Andalusia, Juan Ramón Pérez Valenzuela; la directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i de Muntanyes, Rosa Gallardo Cobos; el director de Màrqueting i Desenvolupament de Negoci de Sipcam Iberia, Antonio Bernardez Zerpa, i l’investigador ceiA3 del grup ‘Mecanització i Tecnologia Rural | AGR-126 de la UCO, Francisco Márquez.

Quesada va donar la benvinguda a aquesta trobada, destinada a la societat en general, i va agrair a l’equip del ceiA3 l’organització i la retransmissió de l’acte via streaming que va portar a terme el Gabinet de Comunicació del ceiA3, cosa que va permetre que mig centenar de persones poguessin seguir l’acte de manera telemàtica.

«Una de les claus d’aquesta càtedra és el desenvolupament de la transició ecològica i digital, que suposa un bon maridatge i que requereix interacció entre els equips de recerca, per la qual cosa és fonamental la capacitat de la multidisciplinarietat», va destacar el coordinador general del ceiA3 respecte a la tasca d’aquesta càtedra.

Juan Ramón Pérez Valenzuela, en la seva intervenció, va remarcar que amb aquesta càtedra «s’estan assentant les bases del procés de transformació digital que està experimentant el medi rural cordovès». Entre les iniciatives i els projectes que s’estan promovent en l’actualitat, va destacar Andalusia Agrotech DIH, ja que és «una comunitat d’innovació que connecta tots els agents implicats en la digitalització del sector agroalimentari, com l’Administració ública, el ceiA3, la Universitat de Còrdova i el teixit empresarial, entre d’altres».

Per la seva part, el director de Màrqueting i Desenvolupament de Negoci de Sipcam Iberia, Antonio Bernardez Zerpa, va indicar que entre els objectius de la Càtedra Sipcam Iberia de Transformació Digital per a l’Agricultura Sostenible hi ha el de «facilitar la transició ecològica de la cadena de valor agroalimentària, així com la reducció del malbaratament alimentari i el desenvolupament de l’economia circular».

La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i de Muntanyes, Rosa Gallardo Cobos, va afirmar que la transformació digital «ja és una realitat i suposa un repte per poder incrementar el ritme de l’aplicació de la tecnologia». A més, Gallardo va animar a «incrementar la producció i millorar la productivitat», i va recordar que, alhora, «necessitem protegir el planeta» en termes de sostenibilitat.

Sensors de proximitat i condicions de cultiu

A continuació, la catedràtica i investigadora adscrita al ceiA3 Dolores Pérez Marín, del grup Enginyeria de Sistemes de Producció – Agroramaders | AGR-128, va oferir una ponència sobre els sensors de proximitat per mesurar condicions de cultiu. Durant la seva intervenció, va explicar la utilitat dels sensors espectrals NIRS i va destacar que són «ràpids, precisos i fàcils d’utilitzar en la rutina». Aquestes eines, segons l’experta, són «molt versàtils davant la seva aplicació en diferents productes i poden mesurar factors com la humitat o proteïnes amb una tecnologia no contaminant i de baix cost».

La catedràtica de la UCO també va dir que la tecnologia NIRS permet «millorar el control i seguiment de cultius in situ en temps real» i que «és un sensor indispensable en agricultura de precisió», i també va destacar la seva capacitat per «incrementar la pressió de mostreig de manera econòmica i eficient, fet que permet reduir l’error total de les mesures».

Per la seva banda, l’investigador adscrit al ceiA3 del grup Teledetecció Aplicada a l’Agricultura de Precisió | AGR-124 Francisco Javier Mesas Carrascosa, de l’Àrea d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria de la Universitat de Còrdova, va impartir una ponència sobre sensors remots per mesurar condicions de cultiu.

«El sistema de treball és complex i dependrà de variables al prendre dades com el clima, el terra o la varietat de cultius», va dir. A més, va distingir plataformes i tecnologies utilitzades entre les quals hi ha els sensors multiespectrals i els sensors termogràfics. Segons va indicar, mitjançant aquests sensors, «podem detectar si el problema és de reg de pèrdua de terra», així com fer un seguiment de les parcel·les estudiades.

El públic, tant el que era a l’aula Manuel Medina del Campus Universitari Rabanales, on es va celebrar la trobada, com el que es va connectar telemàticament, va formar part del debat amb comentaris i preguntes durant la taula rodona que es va fer prèviament a la clausura de l’acte.

La Càtedra Sipcam de Transformació Digital per a l’Agricultura Sostenible persegueix, entre altres aspectes, el desenvolupament i la implantació d’assistents virtuals, xarxes de sensors pròxims i remots i la modelització mitjançant computació al núvol. A més, pretén promoure una agricultura sostenible basada en l’agricultura de conservació i en la de precisió, en l’ús de noves molècules que afavoreixin el desenvolupament dels cultius i la reducció de l’ús d’entrades, i, amb això, millorar el balanç de carboni de les explotacions per ajudar a mitigar el canvi climàtic.