El mercat laboral espanyol manté la seva tendència a l’alça, aliè de moment a les seqüeles econòmiques de la guerra d’Ucraïna. El mes de març va tancar amb 140.231 ocupats més que al febrer –una xifra semblant a les registrades en el lustre previ a la irrupció del coronavirus–. La contractació indefinida arriba al 30,7% del total dels nous contractes i l’atur baixa en 2.921 persones el mes de març, segons les dades publicades pel Govern central aquest dilluns.

Espanya va arribar al març a un total de 19,83 milions de treballadors en actiu. Mai al país hi ha hagut tanta gent donada d’alta i cotitzant de manera simultània a la Seguretat Social. Això és fruit que, des que va començar la pandèmia, l’ocupació ha registrat 20 de 23 mesos de creixement i únicament tres en números vermells, coincidint aquests últims amb les sempre fatídiques pujades de gener i l’agost del 2021, en què el final d’una campanya d’agost a mig gas va deixar un saldo negatiu.

No obstant, darrere d’aquestes xifres absolutes que conviden a l’optimisme n’hi ha altres que criden a la prudència. Després d’aquest llarg esprint del mercat laboral per no només recuperar-se del cop de la pandèmia, sinó per també créixer, hi ha signes de clar esgotament. Les xifres d’ocupació desestacionalitzada, que a Espanya no és menor, revelen que el març va generar menys ocupació neta que el febrer, que ja havia generat menys ocupació neta que el gener.