La Cambra del Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà organitzen una jornada per tractar solucions digitals per al teixit productiu i donar a conèixer les línies de subvencions actives a través de l’oficina Acelera Pyme. La cita és divendres, 8 d’abril, a Cal Metre de Gironella, en el marc del Festival UP Berguedà, i estarà oberta a tots els empresaris i autònoms.

La jornada posarà el focus en el Kit Digital, un programa finançat pels fons Next Generation EU que té l’objectiu d’accelerar la transformació digital empresarial, i en el qual la Cambra, a través de l’Oficina Acelera Pyme, en promou la difusió i adjudicació. El programa, que ja ha obert el primer segment de finançament, ofereix ajuts de fins a 12.000 euros a les empreses d’entre 10 i 49 treballadors per implementar solucions digitals entre un catàleg de propostes que van del disseny de pàgines web i comerç electrònic, a plans de màrqueting digital i ciberseguretat, entre d’altres. Així, el director del HUB cambraDigital de la Cambra, Ricard Vallespí, explicarà es pot accedir a aquesta línia d’ajuts i els propers segments que s’aniran obrint. En la jornada també s’abordarà el repte de com teletreballar de manera segura amb el CEO de Light-Eyes i expert en ciberseguretat, Carles Flamerich, que desgranarà els punts a tenir en compte a l’hora de practicar aquesta modalitat de treball.