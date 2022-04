- Quins efectes tindrà sobre les pimes el nou escenari proporcionat pels fons Next Generation de la Unió Europea?

Els Fons Next Generation suposaran una oportunitat històrica per a la transformació de les pimes espanyoles sobre la base dels eixos estratègics d’actuació fixats per la Unió Europea i traslladats al Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència: digitalització, sostenibilitat i formació. A ells, des de la Cambra d'Espanya sumem dues palanques fonamentals més: la internacionalització i l'emprenedoria.

- La pandèmia ha estat disruptiva. Ha marcat un abans i un després, que ens obliga a tots a canviar, esforçar-nos i superar-nos. En aquesta ocasió, la recuperació de la crisi estarà lligada a un canvi profund en la manera de fer les coses i els fons Next Generation ens proporcionen instruments i recursos per articular aquesta transformació.

Segons un estudi realitzat per la Cambra de Comerç d'Espanya, fins al mes de febrer passat, les inversions assignades o anunciades se situen a prop dels 27.000 milions d'euros, xifra que representa un 39% del total de les inversions previstes al Pla de Recuperació. Pel que fa a les reformes incloses en aquest Pla, el 32,3% ja s'estan executant; el 51% estan en procés d'elaboració i el 16,7% no s'han iniciat. Tenint en compte que el Govern disposa de tres anys, fins al 2023, per al desplegament del Pla, podem dir que estem en termini, però esperem una acceleració durant aquest exercici en àmbits d'especial interès per a les pimes, com pot ser la digitalització.

- Com poden ajudar les cambres de comerç a les pimes a l'hora de sol·licitar i gestionar els fons?

El sistema cameral és un instrument públic de base empresarial al servei de les empreses. La nostra capil·laritat –estem presents a tota Espanya a través de la xarxa de 85 cambres de comerç– ens converteix en un aliat essencial al servei de l'administració per a la gestió de projectes en el marc dels fons Next Generation, que a través del sistema cameral podran arribar a la totalitat del teixit productiu del país, i particularment a les pimes i als autònoms.

A més, acumulem una experiència de 20 anys com a organisme intermedi de la Unió Europea gestionant amb eficàcia i rigor fons provinents de FEDER i el Fons Social Europeu, per una quantitat superior als 1.000 milions d'euros.

A través dels programes engegats en aquestes dues dècades, hem contribuït a la millora de la competitivitat i la modernització del teixit productiu, sobretot les pimes, així com a la formació i l'ocupació, a la innovació i a la internacionalització, ajudant les empreses a adaptar-se als nous entorns i als nous mercats, sempre amb un enfocament inclusiu i sostenible.

Així mateix, la naturalesa pública de les cambres de comerç, que es regeixen pel principi de l'interès general, ens converteix en instruments idonis per a la gestió i l'execució de fons públics.

- Com afronta la Cambra l’arribada dels fons de recuperació?

El nostre objectiu principal com a societat ha de ser aprofitar aquesta oportunitat històrica per a l'aplicació dels fons europeus de manera més responsable i eficient, amb l'empresa com a eix vertebrador de les mesures econòmiques, ja que és el motor de l'economia, el creador de riquesa i ocupació.

Aquest és un projecte de país que requereix aliances entre el sector públic i el privat i la intervenció de tots els agents econòmics i socials per assegurar-ne l'èxit. Les administracions públiques no ho poden fer soles; les empreses, tampoc. Hem d'anar plegats.

La col·laboració publicoprivada es presenta, per tant, com l'element determinant per afrontar amb èxit l'enorme desafiament que tenim al davant: utilitzar de manera eficient els fons europeus i dur a terme les reformes estructurals importants compromeses amb la Comissió Europea per a l'obtenció d'aquests recursos.

Com dic, involucrar-hi les empreses és essencial i no tinc cap dubte que les grans companyies espanyoles tindran un paper protagonista actuant com a tractores i líders dels projectes transformadors.

Però Espanya, que és un país de pimes, haurà de posar l'accent, sobretot, en la transformació de les petites i mitjanes empreses. Estic convençut que l'èxit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència es mesurarà en gran part per la capacitat transformadora de les pimes.

- A quines dificultats s'enfrontaran les pimes a l'hora de sol·licitar i gestionar els fons?

Les pimes requereixen un suport i un acompanyament especial per, en primer lloc, conèixer els fons i les oportunitats que els ofereixen i, en segon lloc, obtenir informació de les diferents convocatòries i ajuda per accedir-hi.

- Què és Kit Digital? Com se sol·liciten els ajuts? I a quina finalitat es poden dedicar aquests ajuts?

El Govern espanyol ha llançat el programa Kit Digital amb l'objectiu de promoure la digitalització de les empreses amb menys de cinquanta empleats i autònoms. La iniciativa Kit Digital ofereix ajudes directes a través de bons la quantia dels quals pot oscil·lar entre els 2.000 i els 12.000 euros, depenent de la mida de l'empresa. La transformació digital ha esdevingut una necessitat imperiosa per a les pimes. En els darrers anys ha quedat palès que aquelles que no estan digitalitzades han experimentat més dificultats que aquelles que sí que han completat la seva transformació digital. En aquest moment, la digitalització ja no és una opció; és una obligació per subsistir.

El primer pas que pimes i autònoms han de fer per sol·licitar els ajuts és registrar-se a la pàgina web www.acelerapyme.es i completar un test per conèixer el seu grau de maduresa digital.

Un cop realitzat aquest autodiagnòstic, l'empresa haurà d'escollir les eines digitals que millor s'adaptin a les seves necessitats de negoci, dins d'un catàleg que inclou: lloc web i presència a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, intel·ligència empresarial i analítica, serveis i eines d'oficina virtual, gestió de processos, factura electrònica i comunicacions segures i ciberseguretat.

L'empresa haurà de sol·licitar el seu bo digital a la seu electrònica de Red.es (https:// sede.red.gob. es)

- Com funcionen i què ofereixen les Oficines Accelera Pime?

La Cambra d'Espanya, en col·laboració amb l'entitat pública empresarial Red.es, ha posat en marxa 60 Oficines Accelera Pime, a través de les Cambres de Comerç territorials, amb l'objectiu d'impulsar la transformació digital mitjançant l'ús i l'aprofitament de les TIC en les seves estratègies empresarials. Des d'aquestes oficines s'assessora i acompanya pimes i autònoms per conèixer les ajudes que estan en marxa i que així, maximitzin la seva productivitat i competitivitat, tant a nivell nacional com internacional.