La producció d’innovació torna a anar vent en popa a Espanya. L’Oficina Europea de Patents (OEP) va registrar l’any passat 1.954 sol·licituds per protegir invents procedents d’Espanya, un volum un 8,9% més alt que el del 2020, fet que, a més, suposa l’avenç més important en una dècada. Si bé això es deu en bona mesura al fet que la pandèmia havia frenat l’activitat l’any previ, els gairebé dos milers de noves patents suposen millorar igualment les xifres precovid.

A més, la recopilació de dades que publica aquest dimarts l’entitat mostra que l’activitat a Espanya creix a un ritme molt més gran que en el conjunt de la Unió Europea, on la millora és d’un 2,7%. En total, tenint també en compte les sol·licituds de països com els Estats Units –que lideren el rànquing– o la Xina, que figura entre els cinc primers països amb més pes, l’OEP ha processat 188.600 patents, un 4,5% més que el 2020, de nou un avenç menor al d’Espanya.

En clau interna, Catalunya torna a ser la comunitat que executa més processos d’aquest estil. Van ser, l’any passat, entorn de 650 patents, cosa que significa un terç del total i un increment del 17% en relació amb l’any passat. L’autonomia es reparteix amb Madridi el País Basc gairebé dos terços de les patents que registra Espanya, un trident que es repeteix des de fa anys.

«La forta demanda de patents l’any passat mostra que la innovació s’ha mantingut sòlida», analitza el president de l’OEP, António Campinos, en un comunicat. «El fort creixement de les tecnologies digitals proporciona evidència convincent de la transformació digital que s’està produint a tots els sectors i indústries», prossegueix.

Tecnologia sanitària

La radiografia global indica precisament que el sector del qual més invents van sortir va ser la comunicació digital, amb més de 15.400 en total, a molt poca distància del registre de patents relacionades amb la tecnologia mèdica (15.321) i de la tecnologia computacional (14.671). A Espanya, no obstant, la cosa canvia: guanya la innovació farmacèutica, que és un 10% del total aproximadament i el sector productiu que més patents registra, seguit del de la maquinària elèctrica (8,4%), la tecnologia mèdica (7,5%) i la biotecnologia (7,2%).

En concret, assenyala l’entitat en un comunicat, les tecnologies sanitàries «ara representen aproximadament una quarta part de totes les sol·licituds de patents a l’OEP d’Espanya». En aquesta línia, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) conserva el seu paper com l’organisme que més processos de registre concentra (un 4% el total), a molta distància del grup tecnològic Amadeus i Autotech Engineering (del grup Gestamp), que completen el podi.

No obstant, el llistat global reflecteix que el lideratge és a Àsia: l’empresa xinesa de telecomunicacions Huawei va ser el principal sol·licitant de patents a l’OEP el 2021 (com ja passava el 2019), seguit pel líder de l’any passat, Samsung, i per LG, tots dos de Corea del Sud.