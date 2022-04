Fibracat posa en marxa una nova estratègia de creixement, mitjançant la qual preveu assolir el milió de clientes en el període 2022-2025, segons ha explicat la companyia d’origen manresà en un comunicat.

Sota el lema «Hi ha sumes que resten i sumes que multipliquen», la nova campanya comercial de Fibracat arrenca el seu pla d’expansió amb el llançament de noves tarifes per contractar «a preus molt atractius» els seus diferents paquets de connexió a internet per fibra, telefonia fixa i mòbil i televisió. Un ventall de serveis habituals als quals, avança l’empresa, se suma, per a tots aquells clients que ho desitgin, la possibilitat de gaudir de forma gratuïta durant un any d’altres serveis digitals.

Així, Fibracat posa a disposició dels clients la contractació per 9,99 euros del seu paquet Fibra, que integra connexió per fibra de 600 Mbps (servei simètric, igual velocitat de descàrrega que de pujada), trucades il·limitades des de telèfon fix i Fibracat Plus Bàsic (servei de televisió gratuït amb accés a una cinquantena de 50 canals en obert). Amb aquesta nova tarifa, Fibracat assegura convertir-se en «l’única operadora que per menys de 25 euros inclou la contractació de fibra (600 Mbps) i un servei de televisió».

Una altra novetat que presenta la companyia manresana és el paquet Fibra + Mòbils que inclou per 34,99 euros fibra òptica (600 Mbps), trucades il·limitades des de telèfon fix, juntament amb dues línies de telèfon mòbil amb trucades il·limitades gratuïtes a territori nacional i 50 GB a compartir, i Fibracat Plus Bàsic. A més, s’hi afegeix un any de subscripció a Amazon Prime.

D’altra banda, Fibracat regala un any de domini .cat de forma gratuïta per a tots els productes, totes les altes de fibra o fibra+mòbil, gràcies a la renovació del seu acord amb Fundació.cat.

A més, Fibracat estrena una nova web, amb l’objectiu de «simplificar al màxim el procés de contractació dels seus serveis».