El govern espanyol preveu una inversió de 532 milions d'euros per adequar i reformar el tram de l'autovia A-2 entre Igualada i Martorell. Així ho ha fet saber el Ministeri de Transports a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que aquest dimarts ha publicat l'avantprojecte on s'inclouen les actuacions previstes a la via, així com l'estudi d'impacte ambiental.

Entre les més destacades hi apareixen l'ampliació dels revolts més desfavorables, l'adequació de tots els enllaços i el canvi de la secció transversal per una nova secció de tres carrils per sentit. Segons ha informat l'executiu, el projecte s'ha dissenyat tenint en compte la redistribució del tràfic a la xarxa derivat de la liberalització de peatges. A banda dels treballs més destacats, l'avantprojecte també contempla certes variants de traçat i construir un tercer tub en el túnel del Bruc per al sentit Lleida, quedant dos tubs existents per donar servei en sentit Barcelona. Segons el ministeri, les actuacions milloraran l'accessibilitat al territori i incrementaran els nivells de seguretat i servei.