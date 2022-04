El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat la mobilització de 120 milions d’euros per atendre les seqüeles de la guerra d’Ucraïna en l’economia catalana i millorar les condicions d’acollida de refugiats fugits de l’esmentat conflicte bèl·lic. Així ho ha aprovat el Govern en el Consell Executiu d’aquest dimarts, després d’informar un dia abans la patronal i els sindicats sobre les línies generals d’aquesta primera línia de mesures per esmorteir els efectes col·laterals de la invasió russa. Entre les mesures econòmiques destaca la congelació de la pujada de l’impost del CO2 als vehicles prevista per a aquest 2022 i la revisió dels contractes públics d’obra per adaptar les licitacions a l’actual pujada de preus.

Una vegada conegudes les primeres mesures adoptades per la Comissió Europea i el Govern espanyol, la Generalitat ha mogut fitxa i ha anunciat les seves, amb la voluntat que no siguin les últimes. De fet, aquest dijous els agents socials estan citats a una nova reunió per mirar de consensuar noves ajudes de caire econòmic. La que més cost tindrà per a l’erari català serà la congelació de l’increment tributari a les emissions de CO2 als vehicles matriculats a Catalunya. La no pujada d’impostos, tal com estava prevista, beneficiarà tres milions de conductors i suposarà una reducció d’ingressos per a la Generalitat de 90 milions d’euros aquest any, segons ha explicat el president de la Generalitat en roda de premsa.

Altres elements d’aquest primer pla de xoc és la creació d’un impost especial per a les nuclears, concretament un augment del 33% imposat a l’emmagatzematge de l’energia elèctrica amb què la Generalitat espera recaptar 20 milions d’euros. Aquests fons els pretén reinvertir en mesures per incentivar la generació d’energies renovables.

A les rebaixes o increments fiscals s’hi sumen noves línies de finançament a través de l’Institut Català de Finances (ICF), destinades per a pimes agràries, forestals i de pesca, especialment afectades per l’encariment tant de cereals com de combustibles. I un augment de la carència de sis mesos de tots els crèdits amb avals de l’ICF efectuats a l’inici de la pandèmia.

Aragonès ha tornat a reclamar al Govern espanyol que elevi el sostre de dèficit públic de les administracions, per així poder passar del 0,6% a l’1% a la Generalitat. Amb l’esmentada flexibilització podrien injectar, així, 1.000 milions d’euros addicionals a les arques catalanes per costejar noves partides i «atendre les conseqüències de la guerra», segons ha declarat.