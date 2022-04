El Bages continua batallant contra l’atur a un ritme diferent del conjunt català. Aquest març, quan a Catalunya el nombre de persones sense feina registrades a les llistes de Treball ha caigut un (insignificant) 0,05% respecte del febrer (174 persones menys), al Bages el nombre d’aturats s’ha incrementat de 77 persones, el 0,81%. La dada és rellevant perquè la tendència es va arrossegant de fa mesos. Així, la caiguda interanual del nombre d’aturats al Bages ha estat el març del 20,36%, més de sis punts per sota de la mitjana nacional. I és que a la comarca hi ha ara 81 aturats més que a finals de desembre. El Bages ha anat a remolc del conjunt català des de l’inici de la recuperació del mercat de treball, el passat mes de maig, després de l’aturada econòmica provocada per la pandèmia.

A la comarca, destaquen cinc municipis que el març han mantingut un ritme de creixement de l’atur molt diferent de la tendència catalana de reducció gradual del nombre d’aturats. Així, a Manresa l’atur es va incrementar el març respecte del febrer l’1,31%; a Sant Fruitós de Bages, el 2,21%; a Súria, el 2,35%; a Sant Joan de Vilatorrada, el 3,78%; i a Sallent, el 4,63%. En termes interanuals, la davallada en aquests municipis també està força per sota de la mitjana nacional: del 20,18% a Súria; del 20,56% a Manresa; del 22,43% a Sant Fruitós de Bages; i del 22,68% a Sant Joan de Vilatorrada; i del 12,63% a Sallent. En termes comarcals, el nombre d’aturats no només puja al Bages respecte del febrer, sinó que ho va fer al Berguedà (1,74%), a la Cerdanya (0,62%) i al Moianès (0,57%). A conseqüència d’aquest increment, al Berguedà la reducció interanual va assolir el març un registre molt inferior a la mitjana nacional: el 17,62%. Amb millors números es comporten l’Alt Urgell (-1,44% mensual i -32,89% interanual), l’Anoia (-1,23% mensual i -21,32% interanual) i el Baix Llobregat Nord (-0,44% i -24,2%). En conjunt, la Catalunya central va acabar el mes de març amb vuit persones menys registrades a l’atur que el mes de febrer, i 7.324 menys que un any enrere, la qual cosa suposa, en termes relatius, sengles reduccions de l’atur del 0,03% i del 22,07%. La Cerdanya és la comarca del territori amb un millor comportament interanual, amb una davallada del 34,9% del nombre d’aturats respecte del febrer del 2021. Les dades a Catalunya El Govern va celebrar ahir les dades d’atur del mes de març, que han baixat en 174 persones i s’han situat en el nivell més baix en aquest mes des del 2008, en un context d’inflació «desbocada», en ple conflicte bèl·lic a Ucraïna i enmig d’una crisi de subministraments. «El mercat de treball està resistint i es manté en la tendència positiva iniciada en els darrers mesos», va dir el secretari de Treball de l’executiu, Enric Vinaixa. El Govern també va celebrar ahir el «canvi de tendència cap a una contractació de major qualitat» consolidada el mes de març, durant el qual el 37,1% dels contractes firmats són indefinits, un 11,2% dels quals fixos discontinus. Vinaixa va atribuir a la reforma laboral aquest increment «rècord» de contractació indefinida. «La consolidació de la reforma laboral comença a tenir els seus efectes pel que fa a la tipologia de contractació», va comentar Emnric Vinaixa, que va assegurar que és «evident» que la modificació de la normativa laboral va tenir una afectació durant els mesos de gener i de febrer que s’ha accentuat el març. Així, el març s’ha tancat amb el millor registre d’ocupació de la sèrie històrica, que comença el 1998. Els afiliats a la Seguretat Social fa un any que creixen cada mes en termes interanuals a Catalunya. L’atur registrat a Catalunya baixa al març el 0,05%, en un mes marcat per l’inici de la guerra a Ucraïna i les protestes contra l’alt preu de l’energia. En total, hi ha 371.486 catalans desocupats, una reducció del 26,5% respecte del març del 2021, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball. En comparació amb el març del 2019, abans de l’arribada de la covid-19, a Catalunya hi ha gairebé més de 24.000 aturats menys. Amb tot, el secretari de Treball va avisar ahir que cal estar «amatents» a la situació perquè la inflació o el conflicte bèl·lic generen «una incidència en el mercat de treball que s’ha d’anar vigilant». En aquest sentit, ha reiterat que l’afectació de l’alça de preus de l’energia és «generalitzada» a l’economia catalana, des dels petits micronegocis a la gran indústria intensiva i que sectors com l’agricultura o el transport estan notant molt l’increment del cost dels carburants.