L’Estat, a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), ha formalitzat aquest dimarts l’adquisició del 4,24% del capital social de la Sareb que li atorga una participació del 50,14% i el control del banc dolent creat el 2012 per rebre els actius immobiliaris tòxics de les entitats financeres auxiliades pel rescat financer. Amb aquest moviment accionarial, el FROB fa efectiva la presa de control permesa pel reial decret llei 1/2022 aprovat el mes de gener passat «per adaptar el règim jurídic i la governança de la Sareb a la realitat econòmica ja vigent», segons va explicar el seu dia la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño.

Aquest mateix dimarts, després de formalitzar la presa de control efectiva de la Sareb, el FROB ha promogut la modificació dels estatuts del banc dolent per acomodar-los a la nova composició de l’accionariat, s’ha procedit a la sortida del consell dels representants dels accionistes privats i s’ha nomenat un nou president, Javier Torres, en substitució de Javier García del Río, que no ha arribat a complir un any en el càrrec.

Segons la nota emesa pel FROB, Javier García del Río «ha renunciat al càrrec per motius personals» i s’ha compromès a continuar vinculat a la companyia com a director general adjunt a la Presidència, contribuint així a la continuïtat en la consecució dels objectius de la companyia.

Javier Torres pertany al Cos de Tècnics Comercials i Economistes de l’Estat i compta amb una àmplia experiència professional en l’àmbit públic i també al sector financer. Des del 2017 fins al 2019 va ser director de Resolució i Estratègia del FROB. Prèviament va desenvolupar la seva carrera professional al Banco Santander, on va exercir diverses responsabilitats en la divisió de Riscos, a Tresoreria, en el grup industrial, a Banca Majorista, com a adjunt a la vicepresidència i en societats filials de lísing, ‘confirming’ i facturatge.

A més, ha treballat també a l’ICEX, en la Direcció Territorial d’Economia i Comerç de Sant Sebastià i com a professor de Microeconomia a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Complutense.

En la junta celebrada avui s’ha formalitzat la sortida dels consellers que representaven els accionistes privats, com són Javier García-Carranza Benjumea i Jaime Rodríguez Andrade, per part del Banco Santander, i Jorge Mondejar López per CaixaBank. Enric Rovira, que ocupava un lloc de conseller en representació de Banc Sabadell, va renunciar fa uns dies amb motiu de la seva baixa laboral a l’entitat financera.