La consultoria manresana Sensus ha organitzat per a aquest dijous la conferència «La gestió d’emocions en equips de treball», que anirà a càrrec d’Inma Puig, experta en Recursos Humans, desenvolupament d’equips i empresa familiar.

Puig ha estat responsable de la creació i desenvolupament d’equips d’alt rendiment en institucions com el FC Barcelona i en empreses com El Celler de Can Roca i Linkedin, entre d’altres. A Manresa, Puig parlarà sobre la gestió d’emocions en els equips de treball, en l’empresa familiar i la importància de generar vincles emocionals per impulsar el compromís. La conferència tindrà lloc a la sala d’actes FUB2 a partir d’1/4 de 8 del vespre.

Puig ja havia d’intervenir en les jornades Sensus fa dos anys, just en l’inici del tancament social provocat per la pandèmia.