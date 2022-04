Les glaçades dels darrers dies han afectat especialment els arbres fruiters i els cultius de colza, pèsols i faves, però els pagesos encara no han pogut quantificar els danys perquè l’afectació s’anirà evidenciant els propers dies. El que sí que ja es preveia ahir és que pràcticament el 90% dels ametllers de la Conca d’Òdena han quedat afectats per l’episodi de fred.

Joan Vidal, coordinador comarcal d’Unió de Pagesos (UP) a l’Anoia, afirmava ahir que el 90% de la collita d’ametlles «se n’ha anat». Els arbres fruiters, una producció que a la comarca és d’autoconsum i de venda de proximitat, també «ha fet net». Igualment han resultat danyats els cultius de pèsols i faves, però encara cal esperar uns dies per valorar en quin percentatge.

Quant al cereal, «el març ha estat favorable perquè no ha fet calor i, encara que hi ha hagut poca aigua, hem passat la sequera», deia Vidal. Ara, en el cas de la colza, la més afectada perquè ja ha florit, «si s’ha glaçat encara no es veu però poden haver quedat afectades les flors i les tavelles». Pel que fa a la vinya, «se n’ha escapat pels pèls, si no estava brotada», afegeix Vidal.

El Bages i el Moianès es troben en una situació similar, «s’estan valorant les afectacions», diu Josep Guitart, coordinador d’UP a les dues comarques. «Ametllers i fruiters han rebut, el primer dia vam arribar a -3 graus, però no és un cultiu majoritari, com en el cas de pèsols i favons, que s’ha de veure si han rebut», afegeix. Com a l’Anoia, «la colza ha resultat afectada, però estem pendents del percentatge, cal que passin un parell de dies. Potser també algun camp de blat o ordi ha quedat tocat», afegeix Guitart .

Toni Bascompte, coordinador d’UP al Berguedà, corroborava que, «dels cultius extensius, la colza és la més afectada. Els fruiters a la comarca són per a autoconsum i de vinya n’hi ha poca, si no borronava, no haurà estat afectada». També explicava que el temps fa variacions, les glaçades tardanes són normals. Aquí no ha fet mal».

El Solsonès és una comarca cerealística i farratgera, «l’afectada és la colza, els camps estan mústics, d’afectació n’hi ha però cal veure en quin grau», assegurava Ramon Sala, coordinador d’UP.

En el cas de la poma de muntanya de la Cooperativa Biolord, amb cultius a la Vall de Lord, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà i el Pallars Sobirà, el seu president, Josep Pintó, afirmava que «danys segur que n’hem tingut, les flors encara no estan obertes i no es pot veure en quin grau». No podran valorar l’afectació fins d’aquí a uns 10 dies.

Per la seva banda, el Departament d’Acció Climàtica calcula que els danys de la gelada oscil·len entre el 50% i el 100% amb una clara afectació a tots els cultius de fruita de pinyol, ametller i perera. Al Pallars Jussà també hi ha hagut afectació entre el 90% i el 100% en ametllers i a les altres comarques del Pirineu també hi ha danys en fruita dolça. Agroseguro començarà a finals d’aquesta mateixa setmana els peritatges de les finques afectades per les gelades dels darrers dies, que han abastat unes 50.000 hectàrees de cultius de fruita dolça i ametllers de les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, les Garrigues i l’Urgell.