L'Agència Tributària ha iniciat aquest dimecres els tràmits per confirmar o modificar i presentar per Internet la declaració de la renda) i preveu allargar la campanya fins al 30 de juny. Entre les novetats aquest any, hi ha la rebaixa fins als 2.000 euros anuals el límit de reducció aplicable per a les aportacions en plans de pensions, deduccions per obres per millorar l'eficiència energètica dels habitatges, la introducció d'un nou tram estatal a partir de 300.000 euros amb un gravamen del 24,5%; i un major control sobre les criptomonedes, entre d'altres. No obstant això, la membre de la comissió fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Concha Forteza, preveu una campanya "molt continuista" respecte la del 2020.

Una de les novetats destacades són les deduccions per millorar l'eficiència energètica dels habitatges, tot i que és una mesura des del 6 d'octubre i els seus efectes es podran notar més en la declaració de la renda de l'any que ve, segons els gestors. El motiu és que per acollir-s'hi s'haurà de presentar la documentació que acrediti que s'han fet aquests treballs quan aquests estiguin finalitzats, previsiblement ja en el 2022.

Concretament, es podrà deduir un màxim de 5.000 euros o un percentatge del 20% per a les obres de millora per reduir la demanda de calefacció i refrigeració; de 7.500 euros o un 40% de de deducció per als treballs que redueixin el consum d'energia primària no renovable i de 5.000 euros o un 60% per a obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial.

A més, quedaran exemptes de tributació les quantitats percebudes pels familiars de les víctimes de Germanwings ni les ajudes voluntàries de la companyia o per entitats vinculades; així com les ajudes pels danys personals causats pels desastres naturals del temporal 'Filomena' i del volcà de La Palma.

Les previsions de la campanya

Al conjunt de l'Estat, està previst que es presentin 21,9 milions de declaracions, xifra que suposa un increment de nou dècimes sobre l'any anterior. D'aquestes, 14,3 milions s'espera que surtin negatives, un 1,1% més que les del 2020, amb un import estimat a retornar d'11.122 milions d'euros, un 5,8% més. Hisenda preveu fer les primeres devolucions en 48 hores mentre que els contribuents que hagin d'ingressar, prop de 6 milions per import de 13.400 milions d'euros, no ho faran fins al mes de juliol.

D'altra banda, els ciutadans que no estan obligats a fer la declaració són aquells que ingressin menys de 22.000 euros de rendes exclusivament procedents de la feina. Aquest límit, però, es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador. D'altra banda, els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital hauran de presentar la declaració.

Les declaracions de forma presencial es podran fer a partir de l'1 de juny fins al final de la campanya el 30 de juny (fins al dia 27 si es domicilia el pagament). La membre de la comissió fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Concha Forteza, augura una campanya "molt continuista" respecte la de l'any passat.

Més control sobre els beneficis de les criptomonedes

Tot i així, recorda que s'han incorporat algunes novetats com un nou tram de renda partir de 300.000 euros, que afectarà pocs contribuents; l'import deduïble als plans de pensions, que aquest any es redueixen als 2.000 euros o un major control dels guanys procedents de les inversions en criptomonedes.

Sobre les criptomonedes, l'Agència Tributària assenyala que aquest any s'ha ampliat la informació enviada per les entitats financeres. Actualment, hi ha un major control sobre aquests actius i les empreses intermediàries estan obligades a facilitar els saldos i moviments en els que han participat.

Forteza assegura que en realitat sempre s'han hagut de declarar com si fos un guany patrimonial i que la diferència, aquest any, és que hi ha una normativa que efectivament obliga les empreses dedicades a la compravenda de criptomonedes a facilitar les operacions on han intervingut. "Ara Hisenda ho sabrà, és més risc per al qui no ho pensi declarar", apunta. Forteza afirma que ja hi havia contribuents que declaraven aquests beneficis però d'altres que no, sobretot petits inversors.

"Ens estem adonant de la quantitat de gent que està invertits en aquestes monedes", afegeix Forteza, que pronostica que aquest any n'afloraran molts més. Segons la membre del Col·legi Oficial de Gestors Administratius, no tenen quantificats quants ciutadans posen part dels seus estalvis en monedes virtuals però si tenen detectat que hi ha "molts diners invertits".

Els ERTO

Quant els ERTO, Forteza pronostica que tornarà a ser una campanya complicada pel col·lapse que pateix el SEPE i que impedeix a contribuents i gestors tenir un certificat oficial que acrediti quines quantitat s'han percebut. Es tracta d'un document necessari especialment per a aquells treballadors que van ser inclosos en un expedient i van cobrar més diners els que els corresponien i han anat tornant aquestes quantitats per terminis. Això fa que en alguns casos no sàpiguen quines quantitats han de declarar i si ho saben calgui reformular la declaració de renda del 2020.