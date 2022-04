Denso Barcelona activarà per a aquest dijous i divendres l’ERTO renovat recentment amb previsió de possibles aturades en la cadena de subministrament global. L’aturada afectarà «pràcticament tota la plantilla», explica la directora general de Recursos Humans de la planta de Sant Fruitós de Bages, Cristina Puig. Denso està patint, com molts sectors industrials, el problema de la falta de subministraments.

No és una mancança atribuïble a la planta bagenca, diu Puig, però sí a clients d’aquesta fàbrica, fet que els obliga a reduir o ajornar comandes. Per aquest motiu, la fàbrica de Sant Fruitós ha d’aturar-se a remolc d’una problemàtica general que es va iniciar amb la covid i que s’ha anat allargant en el temps per entrebancs afegits: des dels grans incendis als Estats Units l’any passat fins a la guerra d’Ucraïna. «No hi ha un únic motiu: és la suma de molts», diu Cristina Puig.

Amb previsió, Denso va presentar un ERTO l’any passat, que no ha hagut d’activar de manera generalitzada fins ara. «De moment, només havien estat problemes puntuals», explica Puig. «El circuit estava molt inestable i ja es veia que un dia o altre acabaria petant», afegeix.

Així, Denso aturarà pràcticament la seva producció demà i demà passat. La setmana que ve, la de Setmana Santa, és de vacances a la planta. Per a la següent setmana, Puig ja preveu que es pugui reprendre l’activitat amb certa normalitat. «Però la situació és molt canviant, i el que ara és blanc demà pot ser gris i demà passat negre», alerta Puig.

La planta de Denso, amb tot, està en una situació raonable: «lleugerament per sota de les previsions, però en cap cas és un moment dramàtic», assegura Cristina Puig. Aquest segon any amb covid no està sent el que preveia el sector industrial en general: «la pandèmia no s’ha acabat i ara tot suma». Denso Barcelona, a més, ha deixat de subministrar a la planta de Toyota a Rússia, ara tancada. «Per a nosaltres l’impacte és molt petit», conclou Puig.