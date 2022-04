El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar ahir la posada en marxa de la primera fase d’un pla de resposta a la crisi derivada de la guerra a Ucraïna, dotat inicialment de 120 milions d’euros, i va demanar al govern de Pedro Sánchez elevar a l’1% el límit de dèficit.

Així ho va anunciar en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern, en la qual va comparèixer per informar sobre el paquet de mesures aprovat per l’executiu català per abordar les conseqüències econòmiques i socials derivades de la guerra a Ucraïna. L’objectiu del pla de resposta a les múltiples crisis és «preservar l’economia productiva» de Catalunya davant els «temps difícils» que s’aproximen i que exigiran disposar de més recursos. Per això, a més d’explicar el decret llei de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer aprovat pel Govern, Aragonès ha instat l’executiu central a «flexibilitzar els objectius de dèficit», del 0,6% a l’1%, la qual cosa en la seva opinió permetria a la Generalitat disposar de 1.000 milions d’euros més.

Una de les mesures contingudes en el decret del Govern implica congelar les tarifes aplicades el primer any de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. També s’ha acordat augmentar un 33% el tipus de gravamen sobre l’activitat de producció i magatzematge o transformació d’energia elèctrica, en el cas de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, de manera que s’estableix amb caràcter general en 0,00665 euros per kWh/h. Els ingressos suplementaris -prop de 20 milions, segons càlculs de la Generalitat- que se’n derivin es destinaran íntegrament a actuacions en matèria de transició energètica, per accelerar projectes d’energies renovables.

Quant a la taxa de la pesca fresca, s’eximeix del seu pagament per un període de sis mesos els armadors de vaixells o embarcacions pesqueres i els seus substituts, entre d’altres mesures.