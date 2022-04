La indústria del vi aporta un 1,6% al PIB de Catalunya, generant un valor afegit brut de 3.630 milions d’euros. Ho recull l’informe «Importància Econòmica i Social del Sector Vitivinícola a Catalunya», elaborat per la Interprofessional del Vi a Espanya i presentat aquest dimarts a la Barcelona Wine Week (BWW). L’anàlisi assenyala que l’impacte directe a l’economia supera els 2.000 milions, mentre el sector dona feina a 61.350 persones, fet que equival al 2% de l’ocupació catalana. Alhora, ressalta el potencial exportador de Catalunya, amb més de 600 milions, el 19,6% de totes les vendes estatals a l’estranger. Això la situa com a segona comunitat autònoma en exportacions. Alemanya, Estats Units, Bèlgica i Regne Unit són els destins principals. L’informe indica que Catalunya té 56.089 hectàrees de vinyes, el 5,9% de la superfície que hi ha al conjunt de l’estat espanyol i treballen al sector 9.300 pagesos.