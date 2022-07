Aquest any la cadena de supermercats Lidl preveu invertir 400 milions d’euros a Espanya per a l’obertura d’almenys 40 botigues. En els últims anys la firma afronta un accelerat pla d’expansió que s’està traduint en un increment de la seva implantació territorial i un augment de la facturació fins i tot a costa del benefici a final de l’exercici. Aquest dimarts el director general de Lidl, Ferran Figueras, va assegurar que la firma està «fent tots els esforços per contenir els preus» en un context d’alça dels costos. Després d’un 2020 marcat pel tancament de l’hostaleria i la restauració, amb el consegüent transvasament de la despesa de les famílies a les cadenes de distribució, Figueras ha assegurat que la normalitat no ha causat l’impacte previst negatiu en la venda de productes d’alimentació en el 2021 gràcies a l’estratègia de «fidelització dels clients» i l’adaptació a les necessitats d’un nou consumidor postpandèmic, que ha canviat d’hàbits i és capaç de pagar més pels productes de proximitat. En els últims anys els responsables de Lidl a Espanya s’han esforçat a estrènyer els llaços amb els proveïdors locals, els ramaders i agricultors. D’aquesta manera han aconseguit millorar els costos millorant la imatge general de la cadena en un context de forta competència. A falta de donar dades sobre el 2021, durant una encotillada roda de premsa, Figueras ha confessat que entre el 2019 i el 2020 les vendes de Lidl van augmentar el 9,7%, fins als 4.825 milions d’euros, mentre que paral·lelament els beneficis van passar de 176 milions a 151 milions, amb una caiguda del 13%. Figueras ha atribuït aquest menor benefici a l’esforç promocional de contenció de preus i a les mesures de seguretat que es van haver d’implementar com a conseqüència de la pandèmia. Així, la comptabilitat de Lidl va contemplar entorn de 110 milions d’euros en rebaixes promocionals i 28 milions més en mesures anticovid. 14 milions d’euros més van ser la massa salarial. El 2020 la plantilla de Lidl era de 139.000 llocs de treball. Per cada ocupació directa, Lidl genera uns 7,2 llocs de treball indirectes, segons càlculs de la consultora PWC.

Lidl és la tercera cadena per vendes a Espanya, després de Mercadona i Carefour. Però segons dades de Kantar és una de les que més va créixer l’any passat, amb una quota de l’entorn del 6,7%. Les dades apunten que un 60% dels compradors espanyols passen per Lidl en algun moment, gràcies al pla d’expansió, que li ha dotat d’una gran capil·laritat. Carrefour té una quota de mercat del 9% i Mercadona del 25%. Juntament amb les firmes regionals, Lidl i Aldi són les cadenes de supermercat amb índexs de creixement a escala estatal més dinàmics, per la seva aposta per noves obertures que n’estan potenciant la quota de mercat.