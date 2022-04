La brutal escalada de la inflació està provocant una pujada de tipus que afavoreix els ingressos dels bancs i el sector s’ha compromès a instàncies del Govern a no empènyer l’exclusió financera de la ent gran i les zones rurals. Malgrat això, el Banc d’Espanya ha tornat a insistir aquest dijous a les entitats financeres que han de continuar reduint els seus costos després dels ajustos de sucursals i plantilles sense precedents que estan realitzant des del 2008. Això sí, sense abandonar els col·lectius més vulnerables.

«No podem deixar-los enrere. Una altra cosa diferent és que no puguem dir-los als bancs que no tanquin oficines i no redueixin plantilla. No podem fer-ho perquè estaríem matant el negoci bancari. El que han de fer és acoblar el pas, com feien abans de la pandèmia, en el procés digital i l’ajust de l’estructura física sense que es produeixi exclusió, amb mesures concretes», han mantingut fonts de la Direcció General de Supervisió de la institució pública.

L’organisme governat per Pablo Hernández de Cos ha argumentat que, tot i que la pujada de tipus millora els ingressos dels bancs, si es produeix de forma abrupta també pot provocar un increment dels impagaments per les dificultats més grans dels clients per fer front als seus deutes, així com una pèrdua de valor de les carteres de deute públic. A més, ha advertit, s’ha de veure l’efecte de la invasió d’Ucraïna en l’economia espanyola, que per si mateix també provocarà un augment de la morositat fins a un nivell que no s’atreveix a quantificar (tot i que en principi «podria ser manejable»).

Però més enllà d’aquestes incerteses conjunturals, ha continuat el Banc d’Espanya, les entitats han de continuar reduint la seva xarxa física per la digitalització dels serveis que exigeixen la majoria dels seus clients i per poder competir amb les firmes purament tecnològiques. «Han de reduir les seves estructures físiques i augmentaran les tecnològiques amb noves inversions que també suposen costos. El gran tancament de la pandèmia va demostrar als bancs i a tothom que podien accelerar la digitalització. El problema és que a l’accelerar-la, s’han produït desajustos que provoquen bosses d’exclusió que s’han d’evitar», han afirmat les fonts.