La Cambra de l’Anoia va presentar ahir la Xarxa de Negocis Cambra, un nou servei per contribuir a crear una xarxa de contactes empresarials sòlida, distribuïda territorialment i representativa de tota l’estructura productiva.

L’objectiu és «promoure les sinergies entre el teixit empresarial, compartir oportunitats de negoci i impulsar les empreses», asseguren els responsables de la Cambra. Així, la Xarxa de Negocis Cambra «es tracta d’un espai empresarial que posa a disposició de l’empresariat local una eina que servirà per impulsar els seus negocis», afegeixen.

El nou espai s’ha dissenyat perquè els empresaris i empresàries creïn sinergies i estableixin ponts amb altres negocis de la zona, per potenciar la seva rendibilitat i competitivitat al mercat.

El servei disposa d’un equip de treball on hi haurà representats els actors empresarials per generar oferta i donar resposta a la demanda del mercat i ja compta amb més d’una cinquantena d’empresaris adherits. La fita de la Xarxa de Negocis Cambra «és que l’empresariat que s’hi adhereixi pugui incrementar fins a un 20% el seu negoci a l’any», diuen els responsables de la corporació cameral. Així, els equips tenen un seguit d’activitats promotores d’aliances entre els membres participants, entre les quals reunions setmanals presencials on els membres intercanvien negocis i col·laboren, i l’organització d’esdeveniments sectorials. També, es disposa d’una aplicació pròpia, un entorn privat i exclusiu per als membres del servei.

Amb el nou servei, la Cambra intensifica la seva aposta pel territori amb una iniciativa que té l’objectiu de dinamitzar el conjunt de l’economia local i contribuir al creixement i la competitivitat dels negocis del territori.