El Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) de Martorell oferirà set títols d’FP de grau mitjà i superior, encara que la seva posada en marxa no serà immediata, perquè l’homologació del Departament d’Educació no arribarà per al curs que ve. Així ho van explicar ahir el conseller d’empresa i Treball, Roger Torrent; el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Daniel Crespo, i l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.

A l’espera de poder iniciar els cicles d’FP, el centre començarà el curs que ve oferint formació dirigida a empreses, així com cursos de formació ocupacional gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). L’adjudicació de la gestió del centre, inaugurat el 2015 després d’una inversió de 17,6 milions d’euros i que ha estat infrautilitzat durant aquests anys, havia quedat deserta el 2019 i finalment s’ha adjudicat a la UPC per als propers 15 anys, prorrogables a 10 anys més. Els tres primers anys, es destinaran prop d’1,4 milions d’euros per a la posada en marxa del centre. «Aquest centre ha de ser la punta de llança de la transformació de la indústria de l’automoció al nostre país, que només serà possible si va acompanyada de la millora de les capacitats i adequació de les habilitats dels treballadors i treballadores del sector. Hem de ser competitius en talent, en qualitat del treball, i això significa ser competitius en formació», va subratllar Torrent. El conseller va destacar que en el pla dels tres primers anys, a més de les set titulacions de Formació Professional, també inclou la posada en marxa de la FP dual amb la contractació de més d’un centenar d’estudiants, així com un catàleg amb més de 45 activitats formatives per a empreses. Per part de la UPC, el rector va celebrar el fet que s’obre «una nova etapa de col·laboració entre la formació professional i la universitat», i va confiar que el centre incrementarà la competitivitat de Catalunya. Sobre l’inici dels cicles de formació professional, el rector va detallar que el centre està mancat de l’homologació de la conselleria d’Educació per poder oferir-ho i que serà «materialment impossible» aconseguir-la per al curs que ve. «Si tot funciona com toca, l’FP de grau mitjà i superior comença en el segon any de funcionament del centre. El primer any començarem amb formació dirigida a empreses i formació ocupacional gestionada pel SOC», va indicar Daniel Crespo. Per la seva banda, l’alcalde de Martorell va assegurar que «en un moment de molts canvis en el sector, la indústria de l’automoció demana un centre per formar els seus treballadors», i va afirmar que el nou Centre de Formació Professional d’Automoció es convertirà en un centre de referència a Espanya i Europa.