Facua ha denunciat més de 200 benzineres davant del Ministeri de Consum i de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per haver apujat els preus dels combustibles l’1 d’abril, el dia que van entrar en vigor els descomptes aprovats pel govern estatal per fer front a la crisi derivada de la guerra a Ucraïna. Segons l’entitat, els increments van ser d’almenys 5 cèntims, que correspon a la quantitat que han d’assumir les grans operadores. A partir de les dades comunicades al Ministeri per a la Transició Ecològica, Facua denuncia que 208 de les més de 5.000 benzineres que van actualitzar preus aquell dia van apujar almenys 5 cèntims el gasoil i 171 ho van fer amb la gasolina 95.